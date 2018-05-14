Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
103370
ALTIN
184.392
DOLAR
4.3417
STERLİN
5.9194
EURO
5.1985
banner138

Cenaze dönüşü acı kaza 5 ÖLÜ

Karlıova'ya cenaze için giden aile dönüş yolunda feci kaza geçirdi. Erzurum’un Çat ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı

14 Mayıs 2018 Pazartesi 13:20
Cenaze dönüşü acı kaza 5 ÖLÜ

Erzurum'un Çat ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Saat 06.00 sıralarında Erzurum-Bingöl karayolunda Sacid Çalık yönetimindeki 25 ET 535 plakalı minibüs ile Serdar Yasin yönetimindeki 34 JV 7769 plakalı otomobil, Köseler köyü yakınlarında çarpıştı.

Kaza yerine AFAD, 112 Acil Servis, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücüler Çalık ve Yasin, Binnaz Yasin, Songül Coşkun ve 5 yaşındaki Umut Coşkun'un hayatını kaybettiği kazada, Filiz (50) ve İlhami Yasin (18), Baki Fuat (8), Burak (7) ve Şengül Terzi (45), Hafsanur (16), Muhammed Esad (12) ve Fatime Yurtoğlu (41), Nimet Öztürk (45) ile Gülşen Göksu (38) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otomobilde sıkışarak yaşamını yitiren sürücü Yasin'in cenazesi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Hayatını kaybeden ve yaralananların yakınları, kaza yerinde sinir krizi geçirdi. Cenazeler, Çat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Erzurum-Bingöl karayolu ulaşıma açıldı. Öte yandan, hayatını kaybedenlerin İstanbul’dan Karlıova’ya Şefika Yasin’in cenazesi için geldikleri ve defin işlemlerini tamamladıktan sonra geri dönüş yolunda kaza geçirdikleri belirtildi.

Son Güncelleme: 14.05.2018 16:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
72 albaya gözaltı kararı
72 albaya gözaltı kararı
Asansör 4. kattan zemine çakıldı
Asansör 4. kattan zemine çakıldı
Kafa kafaya kaza: 2 ölü
Kafa kafaya kaza: 2 ölü
Cami inşaatında göçük: 6 yaralı
Cami inşaatında göçük: 6 yaralı
Midibüs devrildi: 22 yaralı
Midibüs devrildi: 22 yaralı
'En fazla acıyı anneler çekiyor'
'En fazla acıyı anneler çekiyor'
Muhtarlar da nikah kıymak istiyor
Muhtarlar da nikah kıymak istiyor
Çipli kimlik kartı almak çile
Çipli kimlik kartı almak çile
Polisin dikkatinden kaçmadı
Polisin dikkatinden kaçmadı

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim