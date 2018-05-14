Cenaze dönüşü acı kaza 5 ÖLÜ

Erzurum'un Çat ilçesinde minibüsle otomobilin çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı. Saat 06.00 sıralarında Erzurum-Bingöl karayolunda Sacid Çalık yönetimindeki 25 ET 535 plakalı minibüs ile Serdar Yasin yönetimindeki 34 JV 7769 plakalı otomobil, Köseler köyü yakınlarında çarpıştı.

Kaza yerine AFAD, 112 Acil Servis, jandarma ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücüler Çalık ve Yasin, Binnaz Yasin, Songül Coşkun ve 5 yaşındaki Umut Coşkun'un hayatını kaybettiği kazada, Filiz (50) ve İlhami Yasin (18), Baki Fuat (8), Burak (7) ve Şengül Terzi (45), Hafsanur (16), Muhammed Esad (12) ve Fatime Yurtoğlu (41), Nimet Öztürk (45) ile Gülşen Göksu (38) yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otomobilde sıkışarak yaşamını yitiren sürücü Yasin'in cenazesi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarıldı. Hayatını kaybeden ve yaralananların yakınları, kaza yerinde sinir krizi geçirdi. Cenazeler, Çat Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Erzurum-Bingöl karayolu ulaşıma açıldı. Öte yandan, hayatını kaybedenlerin İstanbul’dan Karlıova’ya Şefika Yasin’in cenazesi için geldikleri ve defin işlemlerini tamamladıktan sonra geri dönüş yolunda kaza geçirdikleri belirtildi.