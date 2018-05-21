Cenaze yolunda kaza

İstanbul'dan Ordu'ya cenaze için giden araç Samsun'da kaza yaptı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan araçta 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 10.30 sıralarında Samsun-Ankara yolu Adalar mevkiinde meydana geldi.

İstanbul'dan yakınlarının cenazesi için Ordu'nun Fatsa ilçesine giden Musa Salman'ın (45) kullandığı 41 TB 823 plakalı kapalı kasa kamyonet, Samsun Ankara kara yolu Adalar mevkii 10. kilometresinde kontrolden çıkıp yolun sağ tarafında sürüklenerek yaklaşık 10 metrelik şarampole devrildi.

Bir evin bahçesinde duran kamyonetin sürücüsü Salman ile araçta bulunan Nurcan (39), Mustafa (53), Berkay (11), Aylin (14) ve Raziye Salman (47) ve Öznur Dikme (27) yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

'Gürültüyle uyandım'

Evinde uyurken aracın çarpma sesiyle uyandığını belirten Hacer Çolak isimli vatandaş, "Aracın gürültüsünü duydum. Ağaca vurup ters döndüğünü gördüm. Baktım sonra ters dönmüş aracın içerisinden yaralılar çıkıyor. Sonra ambulansla hastaneye götürüldüler" dedi. Yolun kenarında bariyer olmadığı için bölgede sık sık yoldan çıkan otomobillerin olduğunu belirten mahalle sakinleri ise bölgeye bariyer yapılmasını istedi. Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

İHA