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Cenaze yolunda kaza

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, cenazeden dönenleri taşıyan otomobilin TIR’la çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı

10 Şubat 2017 Cuma 16:21
Cenaze yolunda kaza
Adana’nın Ceyhan ilçesinde, otomobilin TIR’la çarpışması sonucu aynı aileden 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Hakan Bolat (32) yönetimindeki 33 VZ 401 plakalı otomobil, D-400 karayolu Esentepe Mahallesi kavşağında, karşı yönden gelen Cumali Erbaş (50) yönetimindeki 42 EKF 87 plakalı TIR’la çarpıştı. Kazada, Fatma Şahin (54), Ömer Şahin (55) olay yerinde, Bozan Şahin (34) ise ambulansla kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırılan otomobil sürücüsü Bolat’ın ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. TIR sürücüsü Cumali Erbaş, gözaltına alınarak polis merkezine götürdü. Kazada hayatını kaybeden Şahin ailesinin, Mersin’den Hatay’ın Erzin ilçesine bir akrabalarının cenazesine gittiği öğrenildi. AA
Anahtar Kelimeler:
AdanaOtomobilin TIR’la çarpışması
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