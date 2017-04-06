Tokat'ta cenazeye giden ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı. Kaza Tokat-Sivas karayolu Artova yol ayrımında meydana geldi. Kazada İlhami Menteşe (63) idaresindeki 35 HB 4208 plakalı otomobilin sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre derinlikte ki tarlaya uçtu. Taklalar atan otomobilin sürücüsü yaralanırken, eşi Servet Menteşe (65) olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen ambulanslarla araç sürücüsü ile birlikte diğer yaralı Sedat Camcıoğlu (72) Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayatı tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Cenazeye giden aile kaza geçirdi: 1 ölü
Tokat'ta cenazeye giden ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı.
06 Nisan 2017 Perşembe 15:41
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