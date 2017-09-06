Cephanelik gibi eve baskın

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Nazilli’de bir eve yapılan baskında çok sayıda silah, mermi ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Evden çıkan malzemeler polisleri bile şaşırtırken, uzun namlulu suikast silahları ve susturucuların yanında diğer silah ve uyuşturucu maddelerle birlikte M.Ö. isimli erkek ile eşi G.Ö.Ö. gözaltına alındı.

Nazilli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak geçtiğimiz hafta başlatılan çalışma kapsamında yapılan operasyonda M.Ö. ve eşi G.Ö.Ö. isimli şüpheliler yakalandı. Bu şahısların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 1 adet AK 47 Kalaşnikof tüfek, 42 adet Kalaşnikof mermisi, 3 Adet Blow 7,65 mm çapında çeşitli marka ve modelde tabanca, 131 adet çeşitli çaplarda tabanca mermisi, 17 adet el yapımı bomba imalatında ya da uzun namlulu silahlara susturucu amaçlı olarak kullanılabileceği değerlendirilen alüminyum görünümlü boru parçaları, 70,25 gram metamfetamin maddesi, 56 adet uyuşturucu hap, 16,8 gram esrar maddesi, 11 adet av tüfeği kartuşu, 3 adet uyuşturucu madde içme aparatı, 20 adet tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, çok sayıda elektronik materyal ele geçirildi.

Ele geçirilen suç unsurları ile şüpheliler M.Ö. ve G.Ö.Ö. adlı karı-koca gözaltına alınırken, olayla ilgili tahkikatın çok yönlü olarak sürdürüldüğü bildirildi.