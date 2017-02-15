Çerkezköy'de 'kötü koku' paniği

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi'ndeki Şehit Dinçer Ersoy İlkokulu bahçesinde toplanan bazı veliler, kötü koku nedeniyle çocuklarını okula yollayamadıklarını belirterek, okul yöneticilerinden konuyla ilgili yetkililerin açıklama yapmasını istedi.

Bunun üzerine, Kaymakam Atilla Selami Abban ve Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay okula gelerek velilerle görüştü. Kaymakam Abban, kötü kokunun etkisini kaybetmesi ve nedeninin bulunması için herkesin elinden geleni yaptığını söyledi.

Kokunun kaynağının bulunması için gönderilen numuneler ile ilgili rapor hazırlanacağını ifade eden Abban, "Numune alındı. Sentetik reçine olduğu konusunda birleştiler ama resmi rapor yok. Raporun bana ulaşmasını bekliyorum ona göre hareket edeceğim" dedi.

İlçede 10 gün önce doğalgazı andıran ve genizleri yakan koku etkili olmaya başlamış, bunun üzerine belediye ekipleri, kimyasal madde boşaltıldığı iddia edilen kanalizasyon hattından örnek alarak incelenmek üzere laboratuvara göndermişti.

AA