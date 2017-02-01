Cerrahpaşa’da sıcak saatler!

Yaşadığı psikolojik sorunlar dolayısıyla tedavi için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesine gelen polis memuru, doktora muayene olduğu sırada üzerindeki silahı başına dayadı. Bunun üzerine odadakiler dışarıya çıkarak durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kendisini odaya kilitleyerek intihar teşebbüsünde bulunan polis memurunu yaklaşık iki saatlik bir çabanın ardından ikna etmeyi başardı.

Cerrahpaşa Hastanesi'nde yaşanan intihar teşebbüsü ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Zekayi Kutlubay, "Hastanemizin takibinde bulunan bir polis arkadaşımız psikiyatrı servisimize muayeneye geliyor. Doktor arkadaş hastanın durumunu çok iyi görmediği için hastaneye yatırmayı teklif ediyor fakat polis arkadaş yatırılmayı kabul etmiyor. O sırada yanında getirdiği silahı başına dayayarak intihar girişiminde bulunmaya çalışıyor. O sırada içeride bulunan bütün doktor arkadaşlar odadan çıkıyorlar. Rehin alınma durumu söz konusu değildir" ifadelerini kullandı. HABER MERKEZİ