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Ceset yiyen ayı yine ortaya çıktı

Daha önceden yeni gömülen cesetleri mezardan çıkartıp yiyen ayı, Kastamonu’da yeniden ortaya çıktı. 3 ay önce defnedilen cesedi mezardan çıkartmak isteyen ayı, durumu vatandaşların fark etmesi üzerine mezarı açamadan kaçtı

05 Ekim 2017 Perşembe 16:46
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Ceset yiyen ayı yine ortaya çıktı

Kastamonu’nun Seydiler ilçesine bağlı Turplar Mahallesinde 90 gün önce yakalandığı bir hastalık sonucu hayatını kaybeden Hasan Küçük’ün mezarı, yoldan geçen vatandaşlar tarafından tahrip edilmiş olduğu görüldü. Mezarı baş kısmından açmak isteyen ayı, mezarı kazarken yoldan geçen araçlardan korkarak kaçtı. Mezarı açmak isteyen ayının mezarın etrafında ayak izlerine ve pençelerine rastlandı. Mezarın üzeri, ayının tekrar mezara gelme ihtimali üzerine dikenli tellerle örtülerek mezar korunmaya çalışıldı. Mezarlığın etrafında bulunan tellerin de koparıldığı görüldü.

Daha öncede Seydiler’de ve Ağlı’da ayının mezar açıp ceset yediğini hatırlatan Ahmet Öcal, “Daha önce de Seydiler’in ve Ağlı’nın bazı mahallelerinde ayılar, mezardan ceset çıkartıp parçaladıktan sonra yemişlerdi. Daha önce de buna benzer olaylar başımıza geldiği için tedirgin oluyoruz. Bilindiği üzere mezarlar hemen yapılmıyor, mutlaka iyi bir mezarın yapılabilmesi için gömüldükten sonra üzerinden en az 1 yıl geçmesi gerekiyor. Onun için biz, bu konu hakkında yetkililerden yardım bekliyoruz” diye konuştu. İHA

Anahtar Kelimeler:
MezarAyıCesed
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