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Çeşme’de 41 göçmen yakalandı

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21 Temmuz 2018 Cumartesi 16:40
Çeşme’de 41 göçmen yakalandı

Çeşme Karaabdullah Burnu açıklarında lastik şişme botu ve içerisindeki göçmenleri fark eden Sahil Güvenlik ekipleri botu durdurdu. Lastik botta Suriye, Irak, Somali ve Filistin uyruklu 6'sı çocuk 10'u kadın 41 göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
İHA

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