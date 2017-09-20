Çevreci çiftin cinayet zanlısı intihar etti

Antalya’da taş ocaklarına karşı verdiği mücadeleyle tanınan çevreci Ali Ulvi Büyüknohutcu ve eşi Aysin Büyüknohutçu, 9 Mayıs’ta Finike İlçesi Kızılcık Yaylası'ndaki dağ evlerinde öldürülmüştü. Olayı gerçekleştiren 31 yaşındaki Ali Yamuç, Jandarma tarafından yakalanarak, sorgusunda suçunu itiraf etmişti. Yamuç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elmalı Kapalı cezaevi'ne gönderilmiş daha sonra ise Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledilmişti. Yamuç, tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Cezaevi’nde intihar etti.