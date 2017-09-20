Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR DİN EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
105324
ALTIN
146.495
DOLAR
3.4720
STERLİN
4.7106
EURO
4.1670

Çevreci çiftin cinayet zanlısı intihar etti

Antalya'nın Finike ilçesinde geçtiğimiz mayıs ayında evlerinde öldürülen çevreci Büyüknohutçu çiftinin cinayet zanlısı, tutuklu olduğu Alanya L Tipi Cezaevi'nde intihar etti.

20 Eylül 2017 Çarşamba 16:38
12 Okunma
Çevreci çiftin cinayet zanlısı intihar etti

Antalya’da taş ocaklarına karşı verdiği mücadeleyle tanınan çevreci Ali Ulvi Büyüknohutcu ve eşi Aysin Büyüknohutçu, 9 Mayıs’ta Finike İlçesi Kızılcık Yaylası'ndaki dağ evlerinde öldürülmüştü. Olayı gerçekleştiren 31 yaşındaki Ali Yamuç, Jandarma tarafından yakalanarak, sorgusunda suçunu itiraf etmişti. Yamuç, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Elmalı Kapalı cezaevi'ne gönderilmiş daha sonra ise Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne nakledilmişti. Yamuç, tutuklu bulunduğu Alanya L Tipi Cezaevi’nde intihar etti.

Anahtar Kelimeler:
CezaeviIntihanEvAlanya
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Minik öğrenci dolabın altında kaldı
Minik öğrenci dolabın altında kaldı
Çocuk işçi hayatını kaybetti
Çocuk işçi hayatını kaybetti
İzmir’de büyük operasyon
İzmir’de büyük operasyon
Bunu yapanlar insan olamaz
Bunu yapanlar insan olamaz
Çifte cinayete 45 yıl hapis
Çifte cinayete 45 yıl hapis
Çöp toplarken kızını ezdi
Çöp toplarken kızını ezdi
Okul servisi ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü
Okul servisi ile motosiklet çarpıştı: 2 ölü
Korkutan veri: Türkiye'nin yüzde 42'si...
Korkutan veri: Türkiye'nin yüzde 42'si...
Ortakları güvenlik görevlisi çıktı
Ortakları güvenlik görevlisi çıktı

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim