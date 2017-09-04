Cezaevi firarileri İzmit’te yakalandı

Hırsızlık suçlarından 4'er yıl 9 ay hüküm giyen ve hapis yattıkları Erzurum Açık Cezaevi'nden kaçan iki kişi, İzmit’te yakayı ele verdi. Edinilen bilgiye göre, İzmit İlçe Asayiş Şube Müdürlüğü Yunus ekipleri, Yenişehir Mahallesi Gökhan Sokak’taki bir evde cezaevi firarilerinin olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Yunus ekiplerince belirlenen eve yapılan baskında, firari olarak aranan Güven K. (19) ve Batuhan T. (20) kıskıvrak yakalandı. Bir kadın ile birlikte aynı evde yaşadıkları belirlenen şahısların hırsızlık suçlarından çok sayıda sabıkası olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan şahıslar hastane kontrollerinin ardından sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. İHA