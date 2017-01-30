Cezaevi firarisi saklandığı evde yakalandı

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği, 2008 yılında Muhammet O.'yu tabanca ile öldürdüğü, İbrahim O.'yu yaraladığı iddiasıyla 23 yıl 7 ay hapse mahkum edildikten sonra geçen yıl kaldığı Türkoğlu Açık Cezaevi'nden firar eden Kadir D.'nin (50) Dulkadiroğlu ilçesi, Kanuni Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirledi. Eve yapılan baskınla yakalanan Kadir D.'nin Antalya'ya gitmeyi planladığı öğrenildi. Kadir D., Yörük Selim Devlet Hastanesi'ndeki işlemlerinin ardından Aksu Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi. İHA