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Cezaevi firarisi yakayı ele verdi

Samsun’da vergi usul kanununa muhalefet suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden firar eden sanık, jandarma tarafından kıskıvrak yakalandı

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Cezaevi firarisi yakayı ele verdi
Samsun’da Vergi Usul Kanunu'na muhalefet suçundan hakkında 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve Bafra Cezaevinde yatan Mustafa Ö., cezaevinden firar etti. İddiaya göre, firar eden zanlı dışarıda bulunduğu sürece sahte isim kullanarak kamyon şoförlüğü yaptı. Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Atakum ilçesi Çamlıyazı Mahallesi’nde yakalanan şahıs, işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. İHA
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