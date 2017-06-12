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Cezaevinden çıktı muhtarı vurdu

Sakarya’da cezaevinden yeni çıktığı belirtilen Kadir E., Geyve Çamlık Mahalle Muhtarı Yunus Ayna’yı tüfekle vurarak öldürdü, yanında bulunan yeğenini de yaraladı.

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Cezaevinden çıktı muhtarı vurdu


Sakarya’da cezaevinden yeni çıktığı belirtilen Kadir E., Geyve Çamlık Mahalle Muhtarı Yunus Ayna’yı tüfekle vurarak öldürdü, yanında bulunan yeğenini de yaraladı. Olay, önceki akşam saatlerinde Geyve ilçesi Çamlık Mahallesi kömür ocakları yakınında Bilek Kayası mevkiinde meydana geldi. Cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Kadir E. (40) sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle aralarında çıkan tartışma sonrası iki kişiyi tüfekle vurdu. Çıkan ateş sonucu bir kişi öldü, bir kişi de yaralandı. İddiaya göre, cezaevinden yeni çıktığı öğrenilen Kadir E., Çamlık Mahalle Muhtarı Yusuf Ayna (48) ve yeğeni Emre Ç. (29) ormanlık alanda buluştu. Buluşmada sebebi henüz belli olmayan bir tartışma yaşandı. Çıkan tartışma sonrasında Kadir E. yanında getirdiği tüfeğiyle, muhtar Yusuf Ayna ve Emre Ç.’ye ateş açtı. Muhtar Ayna olay yerinde hayatını kaybederken yeğeni Emre Ç. ise bir otomobille evinin önüne bırakıldı. Yakınları tarafından Geyve Devlet Hastanesine kaldırılan Emre Ç. burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Tedavi altına alınan Emre Ç.’nin durumunun ciddi olduğu ve vücudunda 5 adet saçma yarasına rastlanıldığı öğrenildi. Jandarma ekipleri, olayın şüphelisi Kadir E.’yi yakalamak için çalışma başlattı. İHA
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