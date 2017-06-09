Cezaevlerinde 6 yılda 280 intihar

Ankara bağımsız milletvekili Aylin Nazlıaka, Adalet Bakanlığı’na yaptığı bilgi edinme başvurusunda, 2011-2016 yılları arasında ceza infaz kurumlarında meydana gelen intihar olaylarına ilişkin bilgi istedi.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nden gelen yanıtta göre, 2011-2016 yılları arasında toplamda 280 hükümlü ve tutuklu intihar etti.

Bunlardan 7’sinin 12-17 yaş aralığında, 27’sinkin 18-21 yaş aralığında, 246’sının ise 21 yaş üstü tutuklu ve hükümlüler olduğu görüldü.

HABER MERKEZİ