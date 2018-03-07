Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
116842
ALTIN
162.188
DOLAR
3.8000
STERLİN
5.2773
EURO
4.7105
banner138

Çiftçileri soyan çete çökertildi

Adana'da çiftçilerin 100 bin dönüm arazisine zorla el koyup kendi üzerlerine geçiren ve 3 kişinin öldürülmesine, 7 kişinin yaralanması olayına karıştığı ileri sürülen çeteye mensup 1'i kadın 22 kişi şafak baskınıyla gözaltına alındı

07 Mart 2018 Çarşamba 17:06
Çiftçileri soyan çete çökertildi

Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Mahallesi'nde Altınyüzük ve Üzer aileleri 1 yılda 3 kişinin öldürüldüğü, 7 kişinin de yaralandığı olaylara karıştı. Polis bu nedenle iki aileye yaklaşık 10 kez operasyon yaptı. Bu olaylarda, zanlıların çok sayıda tabanca ve uzun namlulu silah kullandığı, Doğankent Mahallesi'nden bazı çiftçilerin de zorla arazilerine el konduğu başvuruları gelmesi üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, iki aileyi 6 ay önce savcılık izniyle teknik ve fiziki takibe başladı.

Polis tarım işçisi kılığına girdi

Polis, alınan izinden sonra bir taraftan zanlıların telefonlarını dinlerken, diğer taraftan da Doğankent'e giderek, fiziki takiple delil toplamaya başladı. Tanınmamak için tarım işçisi olup tarlalarda çalışmaya giden polis, tarım işçisi kılığına girerek bizzat çiftçilerin ve tarım işçilerinin ağzından iki ailenin mahallede neler yaptığını tek tek belirledi. Bu çalışmanın sonunda iki ailenin "suç işlemek için çıkar amaçlı silahlı suç örgütü" kurduğu tespiti yapıldı. Bu tespit üzerine polis 6 Mart günü şafak vakti Adana merkezli Muğla ve Mersin'de 66 ayrı adrese 550 polisle şafak vakti "ova" isimli operasyon yaptı. Özel harekat polisleri "çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurduğu" ve örgüt üyesi olduğu ileri sürülen şüphelilerin evlerine tek tek girdi. Helikopter de operasyona havadan destek verdi.

100 bin dönüm araziye el koydular

Polis operasyonda 1'i kadın 22 kişiyi gözaltına aldı. Çetenin de liderlerinin ailelerin önde gelenleri Mehmet Altınyüzük ile Mehmet Üzer olduğu belirlendi. Zanlıların Doğankent Mahallesi'nde yaşayan vatandaşların zor durumundan faydalanarak onlara çok yüksek faizli borç para verdiği, daha sonra da parayı ödeyemedikleri gerekçesiyle zorla tapulu arazilerini ellerinden aldığı, senet imzalattığı, bazılarını da tehdit, baskı ve şiddetle korkutup, vatandaşa ait arazileri kendi üzerilerine geçirdikleri ileri sürüldü. Polis bu yöntemle iki ailenin 2000'li yılların başından itibaren 100 bin araziye el koyduğunu tespit etti. Şu ana kadar bu konuyla ilgili olarak 27 kişi polise başvurarak iki aileden şikayetçi oldu. Polis bu sayının çok fazla olduğunu ancak ailelerden korktukları için şikayetçi olamadıklarını belirledi.

İHA

Son Güncelleme: 07.03.2018 21:35
Anahtar Kelimeler:
YüreğirçeteAdana
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Değeri tam 3.5 milyon TL
Değeri tam 3.5 milyon TL
Otel alev alev yandı
Otel alev alev yandı
Darbecilere ceza yağdı
Darbecilere ceza yağdı
GBT kontrolünde polise hain saldırı
GBT kontrolünde polise hain saldırı
Vatandaş, demirlerin altında kaldı
Vatandaş, demirlerin altında kaldı
TIR'ın altında can verdi
TIR'ın altında can verdi
Muğla'da koca dehşeti 3 ÖLÜ
Muğla'da koca dehşeti 3 ÖLÜ
8 milyon konutun deprem sigortası var
8 milyon konutun deprem sigortası var
Yurt dışına 3.5 milyar lira kaçırdılar
Yurt dışına 3.5 milyar lira kaçırdılar

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim