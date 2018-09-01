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Çiftçiye 'okumuş evlat' desteği

Muğla'nın Milas ilçesinde sabahın ilk ışıklarıyla tarlanın yolunu tutan tütün çiftçilerine, üniversite eğitiminin ardından meslek sahibi olan ya da eğitimi devam eden çocukları destek oluyor.

01 Eylül 2018 Cumartesi 15:16
Çiftçiye 'okumuş evlat' desteği

Bölgenin tütün üretim merkezi konumundaki Milas'ın Akkovanlık Mahallesi'nde tütün mesaisi, sabahın erken saatlerinde başlıyor.

Gün doğmadan uyanan çiftçiler, öğlene kadar devam eden kırma işlemi ile toplanan tütünleri araçlarla evlerine götürüyor. Daha sonra çardakta toplanan tütünler, dizildikten sonra tarlalardaki sergilerde kurumaya bırakılıyor.

Milas'ta tütün çiftçilerine hasat zamanı üniversiteyi bitirip meslek sahibi olan ya da iş hayatına atılmayı bekleyen çocukları da destek oluyor. Ailelerine destek veren gençlerden biri de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Çağdaş Türk Lehçeleri Bölümü mezunu 23 yaşındaki Sibel Yıldız.

Ekiminden hasat edilip kurutulmasına kadar tütünün her aşamasında alın teri döken Yıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendini bildi bileli tütünle uğraştığını söyledi. Yıldız, "Tütün, köyde başka geçim kaynağı olmadığı için okumamıza da çok büyük katkı sağlıyor. Tütün kırma işini ailem ve kendi çabalarımla öğrendim." dedi.

 Sabahın erken saatlerinde tarlada bu işi yapmanın zor olduğuna dikkati çeken Yıldız, "Sürekli eğilmekten bel ağrısı çekiyorum ama bu iş okumamıza çok katkı sağlıyor, tütüncülük sayesinde okuyabildik. En büyük hayalim, edebiyat öğretmeni olmak." dedi.

AA

Son Güncelleme: 01.09.2018 16:22
Anahtar Kelimeler:
çiftçiMuğla
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