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Çifte cinayete 45 yıl hapis

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde miras yüzünden tartıştığı kız kardeşi ile eniştesini öldürdüğü, yeğenini de ağır yaraladığı iddiasıyla yargılanan sanığa 45 yıl 5 ay hapis cezası verildi

19 Eylül 2017 Salı 17:10
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Çifte cinayete 45 yıl hapis

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde miras nedeniyle tartıştığı kız kardeşi ile eniştesini öldürdüğü, yeğenini ağır yaraladığı öne sürülen sanık, 45 yıl 5 ay hapis cezasına mahkum edildi. İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Cirit, yeğeni Selin Foçadan ve tarafların avukatları katıldı.

Yaşananlar nedeniyle üzgün olduğunu belirten Cirit, kimseyi vurmak ya da öldürmek maksadı taşımadığını, pişmanlık duyduğunu ifade etti. Kendini savunmak için heyecana kapılarak silah kullandığını anlatan sanık Cirit, "Keşke önce ben ölseydim de olay yaşanmasaydı." diye konuştu.

Mahkeme heyeti, kız kardeşi Gülten Foçadan'ı kasten öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiği Ahmet Cirit'in cinayeti ağır tahrik altında işlediği kanaatine vararak cezayı 24 yıla, duruşmalardaki iyi halini ve pişmanlığını göz önünde bulundurarak da 20 yıla indirdi. Tutuklu sanık, eniştesi Sedat Foçadan'ı öldürmek suçundan 15 yıl ve yeğeni Selin Foçadan'ı öldürmeye teşebbüsten ise 9 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Sanığa ayrıca ruhsatsız silah bulundurmaktan 10 ay hapis cezası ile 500 lira adli para cezası verildi. Sanık Ahmet Cirit böylece, 45 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına mahkum edildi.

Kemalpaşa ilçesinde 7 Kasım 2015'te, Ahmet Cirit hakkında, miras nedeniyle aralarında husumet bulunan kız kardeşi Gülten ve eniştesi Sedat Foçadan'ı silahla öldürdüğü, yeğeni Selin Foçadan'ı yaraladığı iddiasıyla biri ağırlaştırılmış olmak üzere 3 kez müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. AA

Anahtar Kelimeler:
IzmirMirasEnişteYeğeniIddiaSanığa
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