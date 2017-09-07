Ciğerlerimiz yanmaya devam ediyor

Antalya’daki orman yangını önceki gece saatlerinde başladı. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, önceki gece saat 01.00 sıralarında Aksu ilçesi Karaöz Mahallesi’ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Antalya-Isparta karayolundan da görülen yangına Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopter, 2 uçak, 40 arazöz ve 20’ye yakın itfaiye ekibi ile 200'ün üzerinde orman işçisi ve itfaiye eri müdahalede bulunuyor. Rüzgar ve arazinin sarp oluşu ekiplerin işini zorlaştırırken, yangının bölgeye yakın mahallelere ulaşmaması için yoğun gayret sarf ediliyor. Kısmen kontrol altına alınan yangında uçak ve helikopterler, rüzgarın etkisiyle Kösele Mahallesi’ne yaklaşan yangını kontrol altına almaya çalışıyor. Yangının kontrol altına alındığı bölgelerde soğutma çalışmaları devam ederken, diğer bölgelerde de söndürme çalışmaları devam ediyor.

Erzurum’un Şenkaya ilçesinde de ormanlık alanda ayrı noktalarda çıkan yangın kontrol altına alındı. Şenkaya ilçesine bağlı Çamlıalan, Kayalısu, Sarıkayalar ve Yeşildemet köyündeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Önceki gün başlayan yangın dün sabah saatlerinde ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Yangında 50 hektar orman ve otluk alanın yandığı belirtildi. Kontrol altına alınan yangına ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Öte yandan, Muğla’nın Menteşe ilçesinde 700 hektar ile 40 evinde zarar gördüğü yangından etkilenen Zeytinköy havadan görüntülendi.