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Cinayet gibi kaza

Ortaköy’de yaya geçidinden geçen kadına önce belediye otobüsü ardından kamyonet çarptı. Kamyonetin altında metrelerce sürüklenen kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

15 Ocak 2018 Pazartesi 17:18
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Cinayet gibi kaza

Beşiktaş Ortaköy’de yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 50 yaşındaki kadına, önce seyir halinde olan belediye otobüsü ardından da karşı istikametten gelen kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonetin altında metrelerce sürüklenen kadın, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yaya geçidinde araçların durmayarak kadına çarptığı anlar  güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz Cuma günü Beşiktaş Ortaköy’de meydana geldi. Ortaköy’de bir yalıda çalışan Muzaffer Vala Başar (50), akşam saatlerinde iş yerinden çıkarak evine gitmek üzere otobüs duraklarına doğru yürümeye başladı.

Caddede bir süre yürüyen kadın daha sonra yaya geçidinden yolun karşısına geçmek istedi. Ancak araçlar normalde yaya geçidinden geçen kadına yol vermek yerine durmayarak yollarına devam etti.

Yaya geçidinin ortasında kaldı

Seyir halinde olan araçların arasında kalan kadına bir süre sonra Selman Sakarya idaresindeki 34 TR 0253 plakalı belediye otobüsü çarptı. Karşı istikamete savrulan kadının üzerinden, o esnada seyir halinde olan Samet Yılmaz yönetimindeki 34 TN 1171 plakalı kamyonet geçti.

Çarpmanın etkisiyle kamyonetin altında metrelerce sürüklenen Başar, ağır yaralandı. Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Ulus’taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan talihsiz kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Önce belediye otobüsü çarptı

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, kaldırımda yürüyen kadın yolun karşısına geçmek için yaya geçidine iniyor.

Birkaç adım atan kadın seyir halinde olan araçların arasında kalıyor. O esnada kadına belediye otobüs çarpıyor.

Çarpmanın etkiyle karşı şeride savrulan kadına, bir de kamyonet çarpıyor. Çarpan kamyonetin altında ezilen kadın metrelerce sürükleniyor.
İHA

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OrtaköyYayaKadınaOtobüsKamyonetHastane
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