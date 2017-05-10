Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Cinayet gibi kaza

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in içinde olduğu makam aracına kamyon çarptı. Kazada, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü hayatını kaybederken, bir koruması ise ağır yaralandı

Bu haber kez okundu.

Cinayet gibi kaza
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in içerisinde olduğu makam aracına Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi 7045 Sokak'ta Uğur T.'nin kullandığı 64 DL 821 plakalı kamyon çarparak olay yerinden kaçtı. Makam aracının hurdaya döndüğü kazada, Başsavcı Alper ve şoförü ölürken koruması ise ağır yaralandı. 
Kazanın ardından bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kaza yerine gelen Denizli Valisi, olay yerinde incelemelerde bulunarak kazayla ilgili bilgiler alırken, kazada yaşamını yitiren başsavcı ve şoförünün cenazeleri otopsi için Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı. Bu arada Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli'nin hayatını kaybettiği kazada olay yerinden kaçan kamyon şoförü daha sonra teslim oldu. Alkol muayenesi yapılan şüpheli sorguya alındı.

Bir binanın arkasına saklandı

Kamyon şoförü Uğur T.'nin kazanın ardından olay yerinde bulunan bir binanın arkasına saklandığı ve bir müddet sonra polise teslim olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Başsavcı Mustafa Alper'in cenazesinin Perşembe günü sabah saatlerinde Denizli Adliyesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere Muğla’ya gönderileceği öğrenildi.

Denizli’de darbeyi durdurmuştu

Öte yandan hayatını kaybeden Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper’in, 15 Temmuz günü Denizli’de darbeyi durduran isimlerden olduğu ortaya çıktı. Alper’in, darbe girişimini duyar duymaz Denizli’deki emir komutayı üstlenen Tugay Komutanı için tutuklama kararı verdiği ve çok sayıda FETÖ operasyonuyla ilgili dosyaya baktığı öğrenildi. İHA
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100