Cinayet gibi kaza

Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper 'in içerisinde olduğu makam aracına Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Bozburun Mahallesi 7045 Sokak'ta Uğur T.'nin kullandığı 64 DL 821 plakalı kamyon çarparak olay yerinden kaçtı. Makam aracının hurdaya döndüğü kazada, Başsavcı Alper ve şoförü ölürken koruması ise ağır yaralandı.

Kazanın ardından bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kaza yerine gelen Denizli Valisi, olay yerinde incelemelerde bulunarak kazayla ilgili bilgiler alırken, kazada yaşamını yitiren başsavcı ve şoförünün cenazeleri otopsi için Pamukkale Üniversitesi Morguna kaldırıldı. Bu arada Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper ve şoförü Muzaffer Akşehirli'nin hayatını kaybettiği kazada olay yerinden kaçan kamyon şoförü daha sonra teslim oldu. Alkol muayenesi yapılan şüpheli sorguya alındı.

Bir binanın arkasına saklandı

Kamyon şoförü Uğur T.'nin kazanın ardından olay yerinde bulunan bir binanın arkasına saklandığı ve bir müddet sonra polise teslim olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Başsavcı Mustafa Alper'in cenazesinin Perşembe günü sabah saatlerinde Denizli Adliyesinde düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmek üzere Muğla’ya gönderileceği öğrenildi.

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