Arap Ö. adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ile Sultandere mahallesi 12. Caddedeki bir banka şubesinden hesap açtırmak isteyen şüphelinin gerçek isminin A.A. (46) olduğu tespit edildi. Polis tarafından yakalanan şüphelinin 2001 yılında Diyarbakır'da adam öldürme olayına karıştığı ve arandığı, yakalanmamak için sahte kimlik kullandığı tespit edildi. İHA
Cinayet şüphelisi bankada yakalandı
Diyarbakır'da, adam öldürme olayından aranan şüpheli, sahte kimlikle Eskişehir'deki bir banka şubesinde hesap açtırmaya çalışırken yakalandı.
03 Haziran 2017 Cumartesi 15:51
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