Cinayet şüphelisi bankada yakalandı

Arap Ö. adına düzenlenmiş sahte nüfus cüzdanı ile Sultandere mahallesi 12. Caddedeki bir banka şubesinden hesap açtırmak isteyen şüphelinin gerçek isminin A.A. (46) olduğu tespit edildi. Polis tarafından yakalanan şüphelinin 2001 yılında Diyarbakır'da adam öldürme olayına karıştığı ve arandığı, yakalanmamak için sahte kimlik kullandığı tespit edildi. İHA