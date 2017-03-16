Cinayet zanlıları tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde inşaat işçisinin alışveriş yapan arkadaşını otomobilde beklediği sırada tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı. İnşaat işçisi Veli Kalburcu'nun otomobilde tüfekle vurularak öldürülmesinin ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olay yerinde bulunan kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliler M.S, İ.S. G.K. ve N.D'yi Serik ilçesinde, H.C.E'yi ise Manavgat'ta yakaladı. Zanlıların içinde bulunduğu araçta yapılan aramada, kısa dipçikli bir ruhsatsız pompalı tüfek, bir dolu fişek ele geçirildi. Şüphelilerin olayda kullandıkları silahı Serik ilçesi girişindeki bir dereye attıklarını ifade etmeleri üzerine yapılan aramada otomatik tüfek bulundu.
Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan G.K. ve N.D. cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen İ.S, M.S. ve H.C.E. ise çıkarıldıkları mahkemece "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı. İnşaat işçisi Veli Kalburcu (41), 12 Mart'ta Emek Mahallesi Barbaros Caddesi'nde 07 HKP 56 plakalı otomobilinin içindeyken 3 kişinin silahlı saldırısına uğramıştı. Tüfekle vurulan Kalburcu, olay yerinde hayatını kaybetmiş, saldırganlar otomobille kaçmıştı. AA