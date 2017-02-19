Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
118653
ALTIN
162.456
DOLAR
3.8356
STERLİN
5.3228
EURO
4.7205
banner138

Cinayet zanlısı dehşet saçtı

25 suçtan toplam 9 yıl hapis cezası bulunan Okan A., sürücüsünü tabancayla yaralayıp gasp ettiği otomobille restorana daldı. Kazada Orhan A. ile birlikte 10 kişi yaralandı. Polis ekipleri ayrıca Okan A'yı, önceki gün işlenen bir cinayetin faili olarak değerlendiriyor

19 Şubat 2017 Pazar 15:52
Cinayet zanlısı dehşet saçtı
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, hafif ticari aracın restorana girmesi sonucu 2'si ağır, 11 kişi yaralandı. Okan A. idaresindeki 16 P 5828 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi Yeni Yalova Yolu Caddesi'nde bulunan bir restorana girerek burada yemek yiyen kişilere çarptı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ile UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Okan A. ile 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. 
Araç içinde içki şişelerinin olduğu gözlenirken, polis ekipleri olay yerinde ve çevrede güvenlik önlemi aldı.
Ayrıca 25 suçtan toplam 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve hakkında yakalama kararı bulunan firari Okan A'nın kazadan önce, hafif ticari aracın sahibi Yusuf Ay'ın (45) Alemdar Mahallesi'nde önünü kestiği, tabancayla Ay'a ateş edip yaraladıktan sonra ticari aracı gasp ettiği öğrenildi. Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Öte yandan polis ekipleri, Okan A'yı, önceki gün Osmangazi ilçesinde tabancayla göğsünden vurularak öldürülmüş halde bulunan erkek cesedi olayının faili olarak değerlendiriyor. Hastaneye kaldırılan Okan A'nın tedavisinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi. AA
Anahtar Kelimeler:
BursaOsmangazi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Önce çarptılar, sonra darp ettiler
Önce çarptılar, sonra darp ettiler
3 milyonluk uyuşturucu operasyonu  
3 milyonluk uyuşturucu operasyonu  
Kızgın koca dehşet saçtı
Kızgın koca dehşet saçtı
Babanın kalbi dayanmadı
Babanın kalbi dayanmadı
Yüzmek isterken ölüyordu
Yüzmek isterken ölüyordu
Bayrağı indirmek isteyince linç ediliyordu
Bayrağı indirmek isteyince linç ediliyordu
Dev tesiste küflü kaşar skandalı  
Dev tesiste küflü kaşar skandalı  
Kavga eden işçi tazminatsız kovuldu
Kavga eden işçi tazminatsız kovuldu
Gülen'i beraat ettiren hakim kazada öldü
Gülen'i beraat ettiren hakim kazada öldü

banner137

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim