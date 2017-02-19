Cinayet zanlısı dehşet saçtı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde, hafif ticari aracın restorana girmesi sonucu 2'si ağır, 11 kişi yaralandı. Okan A. idaresindeki 16 P 5828 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu merkez Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi Yeni Yalova Yolu Caddesi'nde bulunan bir restorana girerek burada yemek yiyen kişilere çarptı. Olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye, AFAD ile UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Okan A. ile 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı.

Araç içinde içki şişelerinin olduğu gözlenirken, polis ekipleri olay yerinde ve çevrede güvenlik önlemi aldı.