Cinayeti izleyen polislere hapis istendi

Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde omuz atma tartışması yüzünden yaşanan kavgada Ayhan Kaya’nın kemerle dövüldükten sonra bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin haklarında soruşturma yürütülen 2 polis memuru hakkında “görevi kötüye kullanmak” suçundan iddianame düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, maktül Ayhan Kaya’nın ağabeyi Hüseyin Kaya ‘müşteki’, polis memurları Ali T. ve Mücahit Ö. ‘şüpheli’ olarak yer aldı.

İddianamede, olay tarihinde İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Büro Amirliği’nde görevli polis memuru şüpheliler Mücahit Ö. Ve Ali T.in, 4 Temmuz 2015 saat 05.00 sıralarında İstiklal Caddesi Ağa Cami önünde maktul Ayhan Kaya’nın bıçakla kasten öldürülmesi olayı ile ilgili çıkan kavgayı gördükleri anlatıldı. Yaşananları gördükleri halde olay yerinde kavgayı izleyip müdahale etmeyerek görevlerinin gereklerine aykırı davrandıkları ifade edilen 2 şüpheli polisin “görevi kötüye kullanmak” suçundan 6 aydan 2’şer yıla kadar hapsi istendi. İddianamede, olay yerinde görevli oldukları gerekçesiyle haklarında aynı dosyadan soruşturma yürütülen 5 polis memuru hakkında “görevi kötüye kullanmak” suçundan takipsizlik kararı verildiği belirtildi. Başsavcılıkça onaylanan iddiananme İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Ayhan Kaya bıçaklanarak öldürülmüştü