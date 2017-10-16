Yazarlar GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SAĞLIK TOPLUM YAŞAM KÜLTÜR EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV
BİST
106474
ALTIN
152.733
DOLAR
3.6440
STERLİN
4.8422
EURO
4.3033

Cinnet geçiren baba yakalandı

Antalya’da tartıştığı eşi ve kızını öldüren baba yakalandı. Zanlının olay sırasında alkollü olduğu, cinayetin ardından intihar amaçlı ilaç aldığı öğrenildi

16 Ekim 2017 Pazartesi 17:24
11 Okunma
Cinnet geçiren baba yakalandı

Antalya’da geçtiğimiz cumartesi gecesi, cinnet geçirip eşini ve kızını öldüren şahıs yakalandı. Şoförlükten emekli olan 54 yaşındaki Sertok Özen, bir süre önce kredi çekerek ev satın aldı.

Krediyi ödemekte zorlanan ve alkol bağımlısı olduğu iddia edilen Sertok Özen, gece yarısı alkollü geldiği evinde tartıştığı eşi Hanife Özen'in(47) başına, üniversite öğrencisi kızı Esra Özen'in(23) ise boğazına tüfekle ateş etti. Anne kız, olay yerinde yaşamını yitirirken Özen, yakın mahallede oturan bacanağı Osman Göçer'in evine gitti. Göçer, Özen’in tehditle doğrulttuğu ruhsatsız av tüfeğini ani bir hareketle aldı. Anne kızın cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından Serik ilçesinde toprağa verildi.

Sertok Özen’in kaçmasının ardından titiz bir çalışma yürüten Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin aracıyla gideceği arkadaş çevresini ve plakasını kamera sistemlerinden takibe aldı.

Ekipler, Özen’in Döşemealtı ilçesi Kovanlık Mahallesi’ndeki ormanlık alanda aracının içinde saklandığını belirledi. Tüm güvenlik önlemlerini alan ekipler, Pazar akşamı saat 17.20’de operasyonla Sertok Özen’i gözaltına aldı. Zanlının intihar amacıyla ilaç içtiği fakat başaramadığı öğrenildi.  Emniyette ifadesi tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.  Zanlının 90 bin TL kredi çektiği ve bu parayı ödeyememesi nedeniyle aile içinde tartışma yaşadığı alkolün de etkisiyle karısı ve kızını öldürdüğü ileri sürüldü.
İHA

Anahtar Kelimeler:
AntalyaEşiKızıAlkollüCinayetIntihar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilköy Mahallesi Şehit Özcan Canik Sokak No:4/A Kat:2 Florya - Bakırköy - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim