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Cinnet getiren zanlı 5 kişiyi öldürdü

Konya'nın Cihanbeyli İlçesi'nde cinnet geçiren bir kişi, gittiği 4 ayrı evde silahla rastgele ateş ederek 5 kişiyi öldürdü. Mahalle Muhtarı, saldırganın komşularını sürekli rahatsız ettiğini daha önce de komuşlarını öldürmekle tehdit ettiğini belirtti

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Cinnet getiren zanlı 5 kişiyi öldürdü
Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde bir kişi silahla 4 ayrı evde 5 kişiyi öldürdü. Cihanbeyli'nin kırsal mahallelerinden Bulduk'ta Atılgan K, girdiği 4 ayrı evdeki Bekir Kıran (80), Mustafa, Hamit (50), Meryem (70) ve Mehmet Tokat'ı av tüfeğiyle vurdu. Kıran ile Tokat ailesinden 4 kişi, saldırı sonucu yaşamlarını yitirdi. Jandarma ekipleri olayla ilgili psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Atılgan K'yi aynı mahalledeki evinde gözaltına aldı. 

Maktullere ait araçların lastiklerini kesmiş

Bulduk Mahallesi Muhtarı Kemal Gülen, yaptığı açıklamada, zanlının sabah saatlerinde 4 ayrı eve tek tek girerek 5 kişi av tüfeğiyle öldürdüğünü söyledi. Hamit ile annesi Meryem Tokat'ı evde kahvaltı yaparken öldürdüğünü belirten Gülen, "Saldırgan, komşularını sürekli rahatsız ediyormuş. Daha önce komuşlarını öldürmekle tehdit etmiş. Yaklaşık bir hafta önce de öldürdüğü kişilerin araçlarının lastiklerini kesmiş ancak korktukları için kimse şikayetçi olmamış." dedi. Bir görgü tanığı ise silah sesi duyunca kapıları ve pencereleri kapattıklarını, evden çıkmadıklarını kaydetti.
Saldırganın, öldürdüğü 5 kişi için daha önce "Onları öldüreceğim." şeklinde konuştuğunu ifade eden görgü tanığı, zanlının tek tek evlere giderek 5 kişiyi öldürdüğünü anlattı.

'Aşırı içine kapanıktı, kimseyle diyaloğa girmiyordu'

Bir başka görgü tanığı ise olay sırasında çevredeki evlerde kalanları, bağırarak dışarı çıkmamaları yönünde uyardıklarını söyledi. Görgü tanığı, "Saklandılar ama birini kapının önünde vurmuş. Olaydan sonra hemen jandarmayı ve muhtarı aradım. Akli dengesini kaybetmiş, cinnet getirmiş. Aşırı içine kapanıktı, kimseyle diyaloğa girmiyordu. Tek başına yaşıyordu. Çobanlık yapıyordu. Alkol gibi kötü bir alışkanlığı da yoktu. Sigara dahi kullanmazdı." ifadelerini kullandı. AA
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