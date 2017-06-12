Cinnet getiren zanlı 5 kişiyi öldürdü

Konya 'nın Cihanbeyli ilçesinde bir kişi silahla 4 ayrı evde 5 kişiyi öldürdü. Cihanbeyli'nin kırsal mahallelerinden Bulduk'ta Atılgan K, girdiği 4 ayrı evdeki Bekir Kıran (80), Mustafa, Hamit (50), Meryem (70) ve Mehmet Tokat'ı av tüfeğiyle vurdu. Kıran ile Tokat ailesinden 4 kişi, saldırı sonucu yaşamlarını yitirdi. Jandarma ekipleri olayla ilgili psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Atılgan K'yi aynı mahalledeki evinde gözaltına aldı.

Maktullere ait araçların lastiklerini kesmiş

Bulduk Mahallesi Muhtarı Kemal Gülen, yaptığı açıklamada, zanlının sabah saatlerinde 4 ayrı eve tek tek girerek 5 kişi av tüfeğiyle öldürdüğünü söyledi. Hamit ile annesi Meryem Tokat'ı evde kahvaltı yaparken öldürdüğünü belirten Gülen, "Saldırgan, komşularını sürekli rahatsız ediyormuş. Daha önce komuşlarını öldürmekle tehdit etmiş. Yaklaşık bir hafta önce de öldürdüğü kişilerin araçlarının lastiklerini kesmiş ancak korktukları için kimse şikayetçi olmamış." dedi. Bir görgü tanığı ise silah sesi duyunca kapıları ve pencereleri kapattıklarını, evden çıkmadıklarını kaydetti.

Saldırganın, öldürdüğü 5 kişi için daha önce "Onları öldüreceğim." şeklinde konuştuğunu ifade eden görgü tanığı, zanlının tek tek evlere giderek 5 kişiyi öldürdüğünü anlattı.

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