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Cinnet toplumu olduk İKİ GÜNDE 10 ÖLÜ

İki günde üst üste gelen katliam haberleri 'cinnet toplumuna mı döndük?' sorusunu sorduruyor

22 Temmuz 2018 Pazar 16:06
Cinnet toplumu olduk İKİ GÜNDE 10 ÖLÜ

Önce Aydın'da yaşanan ve 5 kişinin katledildiği olayın bir benzeri dün de Adıyaman'da yaşandı. Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Eğerli köyünde bir kişi, kendi ailesinden 5 kişiyi katlederek intihara teşebbüs etti. Olay, Besni ilçesi Eğerli (Cencere) köyünde meydana geldi. Arazi paylaşımı nedeniyle babası ve kardeşleriyle sorunu olan bir kişi arazide çalışan ailesini katletti.

Evli olduğu öğrenilen Salih Albay isimli şahıs, önce babası Hamdi Albay’ı, ardından ağabeyi Hicabi Albay, ağabeyinin eşi Serpil Albay ile yeğenleri 3 yaşındaki Devran, 2 yaşındaki Ceyda’yı tek kırma tüfek ile vurdu. Şahıs daha sonra silahla çenesinden sıkarak intihara teşebbüs etti. Ağır yaralanan şahıs Besni Devlet Hastanesine oradan da Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde de önceki gün benzer bir katliam haberi gelmişti. Boşanma aşamasında olan bir kişi eşi ve ailesine pompalı tüfekle ateş açmış, 5 kişiyi öldürüp, 3 kişiyi yaralamıştı. Zanlı M.D, İstiklal Mahallesi'ndeki kayınpederinin evinde önceki gün eşi T.D. ve kızının da aralarında bulunduğu kişilerin üzerine 2 pompalı tüfekle ateş açıp kaçmıştı.

Olayda, T.D'nin kardeşleri Bekir ve Birol Karakılıç ile eşi Emine Karakılıç, komşular Filiz ve Mehmet Kahya ölmüş, zanlının eşi ve kızı ile Şükran Karakılıç yaralanmıştı. Zanlının bir evde saklandığını tespit eden ekipler olayda kullanılan 2 tüfekle birlikte şahsı gözaltına almıştı. Nazilli Emniyet Müdürlüğüne götürülen zanlı, buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından hakim karşısına çıkartılan M.D. tutuklandı.
HABER MERKEZİ

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