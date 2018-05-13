Çipli kimlik kartı almak çile

RECEP BAHAR/HABER ANALİZ

Türkiye'de şu anda "Ulaşılması en zor iki hizmet nedir?" diye bir soru sorulsa cevap hiç de zor değil: 1. Çipli kimlik kartı almak, 2. Hastanelerden randevu almak. Son bir ay içinde her ikisini denedim.

Birinde sıkı bir takip sonunda başarılı oldum, ikincisini beceremedim. İstanbul'da bir devlet hastanesinin bir bölümünden "https://www.mhrs.gov.tr" portalı üzerinden büyük çaba sarfederek randevu alamadım ve sonunda vazgeçtim. Oysa o hastanede bir doktor tanıdığım olsa, randevu almaya bile gerek yok. Zira böyle bir imkânınız olduğunda önce muayene oluyorsunuz, akabinde kayıt açtırıyorsunuz! Kısaca sağlık sistemine hâlâ daha 'adamın varsa, işin halledilir' anlayışı egemen...

Oysa 1990'lı yıllarda sabah 05.00'da sıraya girer, sıramızı bekler, o gün muayene olurduk. Şimdi hiç olamıyoruz.

Kimlik randevusu almak kolay mı?

Çipli kimlik kartı almak için de "https://randevu.nvi.gov.tr"den randevu almak gerekiyor zira geçen hafta İstanbul'da Bahçelievler, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa nüfus müdürlüklerinde bizzat deneyerek öğrendik ki, randevusuz işlem yapılmıyor.

Gaziosmanpaşa'da bu işlerden anlayan bir vatandaşımız 'kaynak yapma' yöntemini anlattı ancak denemediğim için paylaşmayacağım. İstanbul'da dün çok sayıda ilçeden "https://randevu.nvi.gov.tr" üzerinden randevu almaya çalıştık ama sonunda 13 Temmuz günü (2 ay sonra) için mesai saatinin bitimine doğru bir ilçeden randevu koparmayı başardık! Müthiş zafer duygusu içindeyim! Zaten iki aydan sonrası için randevu verilmiyor.

Oysa taşrada randevu almak hiç zor değil. Örneğin memleketim ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun memleketi Trabzon'un Araklı İlçesi'nde 15 Mayıs'a randevu verildi. Randevu almak için bir başka yol ise Alo 199'u aramak... İstanbul açısından konuşmak gerekirse oradan da netice almak hiç de kolay değil.

Bir de seçim yoğunluğu eklendi

Şu anda devlet daireleri içinde en yoğun olanı nüfus müdürlükleri... Çipli kimlik kartı, ehliyet ve pasaport işlemlerinin yanı sıra 24 Haziran'da gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için yerleşim yeri beyanı belgeleri veriliyor.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 24 Haziran'daki seçimler nedeniyle, seçmen listelerinin askı süresince nüfus müdürlüklerine vatandaşlarca 511 bin 597 yerleşim yeri beyanı yapıldı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce yıl başından bugüne kadar doğum, evlenme, boşanma, gaiplik, idari kayıt düzeltme, kayıt düzeltme, ölüm, soy bağı, tanıma, vatandaşlık, velayet, evlat edinme, yerleşim yeri beyanı olmak üzere 3 milyon 588 bin 958 nüfus olayı tescil edildi.

Öte yandan 2 Nisan'dan itibaren "3'ü Bir Yerde" uygulaması ile kimlik, pasaport, sürücü belgesi işlemleri il ve ilçe nüfus müdürlüklerince yürütülmeye başlandı. Uygulamanın başladığı günden bugüne kadar 1 milyon 529 bin 285 kimlik kartı, 226 bin 922 pasaport, 276 bin 974 sürücü belgesi olmak üzere 2 milyon 33 bin 181 başvuruda bulunuldu. Yıl başından bu yana yeni çipli kimlik kartı başvuru sayısı ise 6 milyon 348 bin 91 olarak kaydedildi.

