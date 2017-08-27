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Cips paketinden uyuşturucu hap çıktı

Konya’da polis ekipleri, bayramda piyasaya uyuşturucu hap süreceği öğrenilen şüphelinin elindeki cips paketinden 2 bin 800 uyuşturucu hap ele geçirdi

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Cips paketinden uyuşturucu hap çıktı
Edinilen bilgiye göre, Konya Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kuruyemişçilik yaptığı öğrenilen İdris D.’nin (31) bayram öncesinde halk dilinde 'şeker' olarak adlandırılan ecstasy hapı, kullanıcılarına 'bayram şekeri' diye getireceği bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine çalışma başlatan narkotik polisi, İdris D.’yi Konya Otogarı'nda yakalayarak gözaltına aldı. İdris D.’nin elinde bulunan cips paketinde arama yapan ekipler iç içe koyulmuş iki cips paketi içerisinde 2 bin 800 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şahıs ifadesi alınmak üzere Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine götürüldü. İHA

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