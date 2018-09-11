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Çocuğa çarpan sürücü kaçtı

Ankara’da ehliyetsiz 1 şahıs, kiraladığı otomobille seyir halindeyken 10 yaşındaki bir çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulan küçük çocuk hayatını kaybederken, ehliyetsiz sürücü olay yerinden kaçtı

11 Eylül 2018 Salı 17:40
Çocuğa çarpan sürücü kaçtı

Başkent’te ehliyetsiz sürücü küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk yaşamını yitirdi. Olay, Ankara’nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Kiraladığı 34 NE 6131 plakalı otomobil ile Yeşilkuşak Caddesi üzerinde seyir halinde olan ehliyetsiz E.A., cadde üzerinde karşıdan karşıya geçmek isteyen 10 yaşındaki H.T.’ye çarptı.

10 yaşındaki çocuk çarpmanın etkisiyle metrelerce savrulurken, vicdansız sürücü olay yerinden kaçtı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, ağır yaralanan 10 yaşındaki H.T.’ye ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansa aldı.

Küçük çocuk hastaneye götürülürken yolda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri ise olayın yaşandığı yerde incelemelerde bulunarak, kaçan şahsın peşine düştü.

Vicdansız sürücü çalışmalar sonucu yakalandı

Karapürçek Polis Merkezi Amirliği ve Altındağ Suç Önleme Büro Amirliği ekipleri tarafından incelenen 25 güvenlik kamerası sonucu, kaçan otomobilin plakası tespit edildi. Ekipler, tespit edilen plaka sonucu otomobilin sahibi H.A.'ya ulaştı. Ekipler H.A.'nın aracını, otomobili kullanmaya ehliyeti olmayan E.A.’ya kiraladığını öğrendi.

Bunun üzerine harekete geçen Karapürçek Polis Merkezi Amirliği ekipleri, düzenledikleri operasyonla E.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Ayırca, otomobilini ehliyetsiz E.A.'ya kiralayan H.A. hakkında da yasal işlem uygulandı. Gözaltına alınan E.A.'nın ifadesinde “Ehliyetim olmadığı için kaçtım” dediği ortaya çıktı. Vicdansız sürücü emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

İHA

Son Güncelleme: 11.09.2018 17:42
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