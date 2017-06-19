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Çocuğu ezen sürücüden şok ifade

Adana'da sokakta oyun oynarken 2 yaşındaki çocuğu otomobilin altına alıp ezerek öldüren Suriyeli sürücünün ifadesinde, "Sokakta kasisten geçtiğimi sandım, eve gelince bir kişiyi otomobilin ezerek öldürdüğünü söylediler.

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Çocuğu ezen sürücüden şok ifade
Adana'da sokakta oyun oynarken 2 yaşındaki çocuğu otomobilin altına alıp ezerek öldüren Suriyeli sürücünün ifadesinde, "Sokakta kasisten geçtiğimi sandım, eve gelince bir kişiyi otomobilin ezerek öldürdüğünü söylediler. O zaman anladım çocuğu öldürdüğümü" dediği ortaya çıktı. Olay, Seyhan ilçesine bağlı Gülpınar Mahallesi'nde 12 Haziran günü meydana geldi. Anne ve babası ayrı olan Poyraz Taha Özgül (2), dedesi Selahattin Özgül'ün Gülpınar Mahallesi 37014 sokaktaki evine geldi. Özgül bir süre sonra sokağa oynamaya çıktı. Bu sırada, Suriye'deki savaştan kaçıp Adana'ya gelen ve otomobil ile çerez satarak geçimini sağlayan Salih A. (25), Gülpınar Mahallesi ara sokaklarda çerez satmaya başladı. Salih A., otomobiliyle 37011 sokağa geldiği sırada sokakta oynayan çocuğu fark etmeyerek otomobil ile üzerinden geçti. Daha sonra da olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar tarafından önce özel bir tıp merkezine götürülen çocuk, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi ancak hayatını kaybetti. Çocuğun ölmesi üzerine zanlıyı bulmak için harekete geçen polis, yaptığı çalışmada aracın 01 AK 38 plakalı olduğunu tespit etti. Plakadan zanlının ismine ulaşan polis, otomobili Dağlıoğlu Mahallesi ara sokaklarında buldu. Daha sonra da zanlı Salih A.'nın Mersin'e kaçtığını belirleyen polis, zanlıyı yakaladı. Dağlıoğlu Polis Merkezine götürülerek ifadesi alınan Salih A., adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. İHA
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