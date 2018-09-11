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'Çocuğumu yerde görünce ben de atladım'

3 yaşındaki oğlu Abdulvahap Karakaya camdan düşünce kendisi de 5. kattan arkasından atlayan annenin ilk ifadesi alındı. 'Camdan aşağıya doğru bakınca oğlumu yerde gördüm' diyen acılı anne, kendisinin de gidip başka bir camdan atladığını söyledi

11 Eylül 2018 Salı 17:39
'Çocuğumu yerde görünce ben de atladım'

Bursa’da 3 yaşındaki oğlu Abdulvahap Karakaya camdan düşünce arkasından atlayan anne Nigar Karakaya’nın (39) ilk ifadesi alındı. Anne Karakaya ifadesinde oğlu düştüğü sırada uyuduğunu ve bebeğinin düştüğünü kapıya gelen başka bir çocuktan öğrendiğini söyledi.

Olay merkez Yıldırım ilçesine bağlı Emirsultan Mahallesi Gündoğdu sokakta 25 Ağustos tarihinde meydana geldi. 3 yaşındaki Abdulvahap Karakaya evde oyun oynadığı sırada camdan düştü.

Bunu komşusunun haber vermesiyle öğrenen anne Nigar Karakaya da oğlunun düşmesine dayanamayarak arkasından atladı. Olayda minik Abdulvahap hayatını kaybederken, anne Nigar Karakaya ise bir arabanın üzerine düşerek ağır yaralandı. Yoğun bakımda tedavisi tamamlanan anne Karakaya sağlık durumu iyiye gidince normal odaya alındı.

Anne Karakaya Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine verdiği ifadede, oğlunun düştüğünü  kapıya  gelerek haber veren bir kız çocuğundan öğrendiğini dile getirdi. Karakaya ifadesinde, “Ben olay günü oğlumu alıp anneme bayram ziyaretine gitmiştim.

Oğlumla birlikte annemin evinde uyuyordum. Ben uyurken çocuk uyanmış ve evde oynarken aşağıya düşmüş. Ben düştüğünü görmedim. Kapımız çaldı. Kapıyı açınca bir kız çocuğu bizim evin camından bir çocuğun aşağıya düştüğünü söyledi. Ben oğlumun düştüğünü o kız çocuğundan öğrendim.

Camdan aşağıya doğru bakınca oğlumu yerde gördüm ve kendimi kaybedip gidip başka bir camdan da ben atladım” dedi. Acılı annenin hastanedeki tedavisi devam ediyor.

İHA

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