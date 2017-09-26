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Çocuğuna sarıldığı sırada başından vuruldu

Sultanbeyli'de bir babanın çocuğuna sarıldığı sırada başından vurulduğu dehşet anları kameralara yansıdı. Çocuğun gözleri önünde babasını vuran zanlılar bindikleri otomobille olay yerinden kaçtı

26 Eylül 2017 Salı 16:58
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Çocuğuna sarıldığı sırada başından vuruldu

Sultanbeyli Mimar Sinan Mahallesi Hikmetyar Caddesi üzerinde, bir yıl önce 4 kişinin yaralandığı kahvehane taranması olayının tarafları tekrar kavga etmişti. Geçtiğimiz günlerde yaşanan silahlı kavga sonucu iş yerinin önünde bulunan Savaş Can hayatını kaybetmişti.

Yaşanan dehşet anları güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi. Hayatını kaybeden Savaş Can'ın, oğlu olduğu iddia edilen bir çocuğu sevdiği sırada vurulduğu ortaya çıktı. Katil zanlılarının çocuğa aldırış etmeden Savaş Can'ın başına ateş ettiği ve çocuğun da babasıyla birlikte yere düştüğü anlar dehşeti gözler önüne serdi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, motosikletli bir şahıs çocukla birlikte Savaş Can'ın iş yerinin önüne gelerek çocuğu bırakıyor. Çocuğun yanına giden Savaş Can da çocuğu sarılarak seviyor.

Bu sırada iş yerinin önüne beyaz bir araç yanaşıyor. Araçtan inen bir şahıs, Savaş Can'ın başına çocuğu sevdiği sırada ateş ediyor. Küçük çocuğun gözleri önünde vurulan Savaş Can yere yığılırken katil zanlısı beyaz araçla birlikte olay yerinden uzaklaşıyor. Öte yandan, dehşet veren olayda çocuğun da Savaş Can'la birlikte yere düştüğü ve babasına tutunmaya çalıştığı görülüyor. Olayı gören vatandaşlar ise yardıma koşuyor. İHA

Anahtar Kelimeler:
SultanbeyliBabaçocukKameraGözZanlıOtomobil
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