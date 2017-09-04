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Çocuğunu boğulmaktan son anda kurtardı

Adıyaman’da suda boğulmak üzere olan çocuk, annesi tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı

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Çocuğunu boğulmaktan son anda kurtardı
Adıyaman’ın Merkeze bağlı Koçali köyü yakınlarında bulunan Pamuk Deresi kenarında oyun oynayan 3 yaşındaki M.Y. dengesini kaybederek suya düştü. Suda bir süre çırpınan çocuğu fark eden anne Zeynep Y., hiç düşünmeden çocuğunu kurtarmak için suya atladı. Anne oğlunu sudan çıkararak 112 Sağlık ekiplerine bilgi verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan M. Y., ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi getirildi. Burada tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. İHA
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