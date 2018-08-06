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Çocuğunu kurtardı kendi canından oldu

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde denizde akıntıya kapılan kızını kurtaran, kendisi de son anda kıyıya çıkarılan 43 yaşındaki Fuat Elik, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Fuat Elik, Kocaali Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi

06 Ağustos 2018 Pazartesi 16:47
Çocuğunu kurtardı kendi canından oldu

Sakarya’da boğulma tehlikesi geçiren çocuklarını kurtarmak için denize giren baba, geçirdiği boğulma tehlikesi sonrası kaldırıldığı ve 2 gündür yaşam mücadelesi verdiği hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Cumartesi günü Kocaali ilçesi Beşevler mevkiinde sahilde meydana geldi. Fuat Elik ailesi ile birlikte sahile geldi. Bu esnada Fuat Elik’in çocukları plajda oynarken bir anda gelen dalga ile boğulma tehlikesi geçirdi. Durumu fark eden baba Fuat Elik hemen çocuklarını kurtarmak için suya atladı.

Baba Fuat Elik, çocuklarını kurtardığı esnada gelen dalga sonucu suda bir anda gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait cankurtaranlar ve vatandaşlar, boğulma tehlikesi geçiren babayı sahile çıkardı.

İlk müdahalesi yapılan Fuat Elik, daha sonrasında olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kocaali İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Elik, burada yapılan müdahale sonrasında şehir merkezinde bulunan özel bir hastaneye sevk edildi. 2 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Fuat Elik hayatını kaybetti.

Boğulma tehlikesi geçiren çocuklarını kurtarmak isterken kendi canından olan ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Fuat Elik’in cenazesi Kocaali Merkez Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında defnedildi.

İHA

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