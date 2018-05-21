Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
102258
ALTIN
190.007
DOLAR
4.5841
STERLİN
6.1476
EURO
5.3954
banner138

Çocuğunu kurtarmak isterken asansörde sıkıştı

Karabük’te, asansörde mahsur kalan çocuğunu kurtarmaya çalışan kat görevlisi, asansör boşluğuna sıkışarak yaralandı

21 Mayıs 2018 Pazartesi 17:18
Çocuğunu kurtarmak isterken asansörde sıkıştı

Olay, Cevizkent mahallesinde bulunan TOKİ konutları C Blok apartmanında meydana geldi. İddiaya göre, TOKİ’de kat görevlisi olarak çalışan Hasan Kayabaşı (33) isimli şahıs, asansörde mahsur kalan çocuğunu kurtarmak isterken asansör boşluğuna ayağı sıkışarak yaralandı. Yaralının çığlıklarını duyan bina sakinleri durumu polis ve 112 ekiplerine bildirerek yardım istedi.

Apartman sakinleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılan Kayabaşı’na olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı. Yaralı daha sonra apartman sakinlerinin yardımı ile sedye ile ambulansa kadar kadar taşınarak Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
İHA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UBER sürücüsü ve yolcusuna dayak
UBER sürücüsü ve yolcusuna dayak
Cenaze yolunda kaza
Cenaze yolunda kaza
Yolcu otobüsü devrildi 2 ÖLÜ
Yolcu otobüsü devrildi 2 ÖLÜ
El frenini çekmedi araba baraja uçtu
El frenini çekmedi araba baraja uçtu
Krom fabrikasında iş kazası
Krom fabrikasında iş kazası
Hırsızlar mezarlıktaki muslukları çaldı
Hırsızlar mezarlıktaki muslukları çaldı
Lüks site inşaatında yangın paniği  
Lüks site inşaatında yangın paniği  
İş makinesinin altına kalan adam öldü
İş makinesinin altına kalan adam öldü
Çarptı arkasına bakmadan kaçtı
Çarptı arkasına bakmadan kaçtı

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim