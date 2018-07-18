Çocuk doktorunu komaya soktu

Şanlıurfa'da acil serviste bir hasta yakını tarafından başına taşla vurularak yaralanan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Servisinde görevli Dr. Bahattin Ahmet Yalçın ile hasta yakını A.K. arasında tartışma çıktı.

Araya giren güvenlik görevlileri A.K'yi acil servis dışına çıkardı. A.K, dışarıdan aldığı taşla tekrar acil servise girerek Yalçın'ı başından yaraladı. İlk müdahalesi acil serviste yapılarak ameliyata alınan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ın tedavisi yoğun bakımda sürüyor. Güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilen A.K. ise olay yerine gelen polis ekiplerince gözaltına alındı.

Saldırıya tepki yağdı

Öte yandan Türk Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Çağatay Çifter, olaya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Türk Cerrahi Derneği olarak, 17 Temmuz 2018 tarihinde saat 22.35 civarında Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nde görevi başında olan Dr. Bahattin Ahmet Yalçın’ın bir hasta yakını tarafından başına sert bir cisimle vurularak darp edilmesini kınıyoruz.

Olay sonrası acilen ameliyata alınan doktor arkadaşımızın hayati tehlikesinin sürdüğünü ve halen yoğun bakımda müşahede altında olduğunu üzülerek takip ediyoruz.

Hiçbir acı ya da duyulan öfke, şiddeti haklı kılmaz. Nitelikli sağlık hizmeti, ancak huzurlu ve güvenli ortamlarda üretilir. Şiddet, sağlık hizmetini kesintiye uğratır; mağdurunun temel haklarını ihlal ettiği gibi, diğer hastaların sağlık hizmeti alma haklarını da ihlal eder."

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, Dr. Bahattin Ahmet Yalçın'ı telefonla arayarak "geçmiş olsun" dileğinde bulundu. Bakan Koca, "Sağlık personeline uygulanan şiddetin önüne geçmek için ne gerekiyorsa yapacağız" dedi.

HABER MERKEZİ