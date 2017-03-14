Çocuk, insanın ömrünü uzatıyor

İsveç'teki Karolinska Enstitüsü araştırmacıları, çocuklu ailelerin, çocuksuzlardan 2 yıl daha fazla yaşadığını belirledi. Çalışmanın lideri Dr. Karin Modig ve ekibi, önceki çalışmaların ebeveynlerin, çocuk sahibi olmayanlardan daha uzun yaşadığını gösterdiğini ancak bu araştırmaların, söz konusu bağlantının arkasındaki sebepleri ortaya koymadığını ifade etti.

Önceki araştırmalardaki eksikleri belirlemek amacıyla yeni bir çalışma yürüten ekip, 1911-1925 yıllarında doğan ve İsveç'te yaşayan 704 bin 481 erkek ile 725 bin 290 kadın hakkındaki verileri inceledi.