Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çocuk, insanın ömrünü uzatıyor

İsveç'teki Karolinska Enstitüsü araştırmacıları, çocuklu ailelerin, çocuksuzlardan 2 yıl daha fazla yaşadığını belirledi.

Bu haber kez okundu.

Çocuk, insanın ömrünü uzatıyor
İsveç'teki Karolinska Enstitüsü araştırmacıları, çocuklu ailelerin, çocuksuzlardan 2 yıl daha fazla yaşadığını belirledi. Çalışmanın lideri Dr. Karin Modig ve ekibi, önceki çalışmaların ebeveynlerin, çocuk sahibi olmayanlardan daha uzun yaşadığını gösterdiğini ancak bu araştırmaların, söz konusu bağlantının arkasındaki sebepleri ortaya koymadığını ifade etti.
Önceki araştırmalardaki eksikleri belirlemek amacıyla yeni bir çalışma yürüten ekip, 1911-1925 yıllarında doğan ve İsveç'te yaşayan 704 bin 481 erkek ile 725 bin 290 kadın hakkındaki verileri inceledi.
İlgili Galeriler
Görülmesi bile rahatlatıyor.. Görülmesi bile rahatlatıyor..
Mimar Sinan'ın Eserleri Mimar Sinan'ın Eserleri
kediler kediler
Modifiyeli Motorlar Modifiyeli Motorlar
Anahtar Kelimeler:
İsveçteki Karolinska Enstitüsü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner100