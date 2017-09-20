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Çocuk işçi hayatını kaybetti

Çalıştığı iş yerinde kamyonet ve palet arasında sıkışan çocuk 5 gün sonra öldü. İş yeri yetkililerinin çocuğu ‘üzerime tahta düştü’ demesi konusunda tembihlediği iddia edildi

20 Eylül 2017 Çarşamba 16:42
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Çocuk işçi hayatını kaybetti

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi Selimiye Mahallesi'nde bulunan ve fabrikalara palet satışı yapan bir şirketin depo bölümünde çalışan 14 yaşındaki İsrafil Sarı, çalıştığı esnada meydana gelen kaza sonucu kamyonet ile duvar arasında sıkıştı. İş yeri çalışanları tarafından fark edilen çocuk, hemen kentteki özel bir polikliniğe götürüldü. Hastaneye götürülmesi gerektiği söylenen İsrafil Sarı, Şehitkamil Devlet Hastanesine getirildi.

Çocuğun, soranlara "Üzerime tahta düştü" demesi konusunda iş yeri yetkileri tarafından tembihlendiği ileri sürüldü. Ayrıca eve gecikmesi nedeniyle telefonla İsrafil'in iş yerini arayan ailesine, iş yeri yetkilileri tarafından, "Organize sanayiye iş götürdü. Müsait değil. Biraz geç kalacak" denildiği iddia edildi.

 Akşam tekrar arayan aileye, "Üzerine tahta düştü. Hastaneye götürdük" denildiği ileri sürüldü.

İsrafil Sarı'nın amcası Mustafa Sarı, "Çocuktan haber alamayınca annesi ve babası defalarca iş yerini arıyorlar. Ama bir türlü ulaşamıyorlar. İş yerinden organize sanayiye iş teslim etmeye gitti, müsait değil, eve geç gelebilir diyorlar. Akşam saatlerinde aradığımızda ise başına tahta düştüğü ve hastaneye götürüldüğü söylendi. Hastaneye gittik. Çocuğumuzu da böyle denilmesi için tembihlemişler. Nasıl böyle bir şey yapabilirler, bizden bu durumu saklayabilirler" diye konuştu.

İsrafil Sarı'nın babası Hacı Sarı da kaza esnasında kamyonu kullanan M.İ. ile iş yeri sahibi Ü.İ.'den şikayetçi olduğunu kaydetti.

Çocuğun bulunduğu Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne giden ailenin girişimleri ile İsrafil Sarı, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaklaşık 5 gün boyunca yaşam mücadelesi veren İsrafil Sarı, yaşamını yitirdi. Kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsiden sonra belli olacağı belirtilen Sarı'nın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. İHA

Anahtar Kelimeler:
KamyonetPaletYetkililerTahtaKonu
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