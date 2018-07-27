Çocuk kaçırmaya çalışan adam linç edildi

İstanbul Maltepe'de 6,5 yaşındaki engelli bir kız çocuğunu kaçırmaya çalışırken fark edilen kişi vatandaşlar tarafından linç edilerek öldürüldü. Olay, Maltepe Bağlarbaşı Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde meydana geldi. Çocuk kaçırmaya teşebbüs eden G.B.(38) İsimli şüpheli, yolda yürüyen küçük yaştaki E.B'yİ kaçırmak istedi.

Durumu fark eden çevredeki bazı vatandaşlar ise G.B'yi darp etmeye başladı. Darp eden kişi sayısı artınca devreye polis ekipleri girdi. G.B'yi kalabalığın arasından çıkardıktan sonra önce hastaneye götürüldü fakat burada şahıs tedavi olmak istemeyince ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis merkezinde fenalaştı

Polis Merkezinde işlemlerinin yapıldığı esnada şahsın rahatsızlanması üzerine, ambulansla hastaneye götürüldüğü sırasında G.B.'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan kaçırma şüphelisi G.B. isimli şahısın gasp ve oto hırsızlığı suçlarından kaydının olduğu tespit edildi.

Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, çocuk kaçırmaya teşebbüs eden bir kişinin vatandaşlar tarafından darbedildiği bilgisi üzerine Maltepe Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin söz konusu adrese gittiği anlatıldı.

Olay yerinde bu kişinin kalabalık bir grup tarafından darbedildiğinin görülmesi üzerine duruma müdahale ederek bu şahsın kontrollü bir şekilde bölgeden çıkartıldığına vurgu yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mağdure E.B'nin anne ve babasının şikayetçi olması üzerine şüpheli G.B, öncelikle tedavisinin yapılabilmesi için hastaneye götürülmüş, şahıs tedaviyi reddetmiş, bunun üzerine gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi için alınan adli raporundan sonra şüpheli şahısın Cumhuriyet Polis Merkezine intikali sağlanmıştır.

Polis merkezinde işlemlerinin yapıldığı esnada şahsın rahatsızlanması üzerine 112 talep edilmiş, ambulansla hastaneye intikali sırasında hayatını kaybetmiştir.

Engelli kızın babası konuştu

Maltepe’de önceki akşam çocuk kaçırma girişiminde bulunduğu iddia edilen ve ardından linç edilen G.B.’nin hastanede ölmesinin ardından, kaçırılmaya çalışılan 6,5 yaşındaki engelli E.B.’nin babası konuştu.

Baba Bozkurt, “Dün akşam çalışıyorum. Eşim aradı. Yanıma çay içmeye geleceğini söyledi. Eşim geldikten sonra ben içerde işin başındaydım. İçerden bir ses duydum. Çabuk anahtarı getir şeklinde bir ses duydum. İlkönce önemsemedim ama tekrar aynı sesi duydum.

Daha sonra eşim 'ne yapıyorsun benim çocuğumu nereye götürüyorsun' diye bağırınca ben de dışarı fırladım. 6,5 yaşındaki engelli kızımı kaçırmaya çalışıyor. Kızım elinden kaçınca, çünkü biz ona yabancılara gitmemesini öğretebildik. Zaten engelli derdini anlatamıyor.

Annesine doğru kaçınca bir manada da uyarıyor. Bu durumdan beraber annesi adama yöneliyor ama bu kez adam diğer iki yaşındaki çocuğuma yöneliyor. Adam çocuğumun bacağından yakalıyor ve çabuk anahtarı getir diye sesleniyor. Yanındaki birine mi söylüyor artık kime söylüyorsa.

'Ne yapıyorsun be adam benim çocuğumu nereye götürüyorsun' dedim fakat hala çocuğumu götürmeye çalışıyor. Benim yanımda hala kaçırmaya çalışıyor” dedi.

'Beni ve çevredekileri tehdit etti'

Olayın gözünün önünde yaşandığını ifade eden Bozkurt, “Ben çocuğu elinden alıp eşime getirmeye kalmadı bir anda insanlar, burası hareketli cadde zaten çevredeki tüm insanlar üzerine yürüdü.

Buna rağmen benim çocuğum olmasına rağmen insanları engellemeye çalıştım. Bu sırada adama benim çocuğumdan ne istedin dedim adama, bana ‘Çocuğu parka götürüp biraz eğlenecektik’ dedi.

Öyle dedikten sonra insanları tutmak zaten mümkün olmadı. Buna rağmen ben bu caniyi kurtarmaya çalıştım fakat çevredekiler tarafından linç edildi. Polis geldikten sonra da beni tehdit etti, çevredekileri tehdit etti. Daha sonra el birliği ile polis otosuna bindirdik.” şeklinde konuştu.

Yaşanan olayı gören vatandaşlar ise çocuk kaçırma olaylarının son zamanlarda arttığına dikkat çekerek ağır cezalar getirilmesini istedi. Öte yandan, yaşanan linç girişimi ile birlikte G.B.’nin hayatını kaybetmesi polisi de harekete geçirdi. Olay yerinde çalışma yapan sivil ekipler, görüntülerden tespit ettikleri bazı şüphelileri ise emniyete götürdü.

HABER MERKEZİ