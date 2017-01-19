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Çocuk mahkumlar koğuşu yaktı

Adana E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki çocuk mahkumların yaktığı ateşken çıkan yangında 6 mahkum ve 5 infaz koruma memuru yaralandı. Mahkumlardan 3’ünün durumu ağır.

19 Ocak 2017 Perşembe 14:52
Çocuk mahkumlar koğuşu yaktı
HABER MERKEZİ

Adana E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki çocuk koğuşunda önceki gece yangın çıktı. Kürkçüler mevkiindeki cezaevinin çocuk koğuşundaki mahkumların yaktığı ateşten çıkan yangına, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında dumandan etkilenen çocuk koğuşundaki 6 mahkum ile 5 kamu görevlisi kentteki bazı hastanelere kaldırıldı. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, yaralıların durumu hakkında bilgi almak için Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan ile Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Yetkililerle görüşen Demirtaş, hastane çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, cezaevinde koğuşta kalan 6 hükümlü ve tutuklunun yangın çıkardığını söyledi. Bunun üzerine yangına müdahale eden 5 kamu görevlisi ile 6 mahkumun dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldığını anlatan Demirtaş, "Tamamen dumandan zehirlenme. Hükümlü ve tutukluların 3'ünün durumu biraz ağır. Diğerlerinin durumu çok iyi." dedi. Demirtaş, gazetecilerin, "Yangını çocuklar kendileri mi çıkartıyorlar yoksa bir kaza mı? Tutuklu ve hükümlülerin hepsi çocuk mu?" sorularına, "Evet kendileri çıkarıyorlar, 14 ve 18 yaş arası. Kamu görevlilerinin sağlık durumları iyi." yanıtını verdi. Yeldan da olayla ilgili soruşturma başlattıklarını ifade etti.

Yangını, koğuşlarını değiştirmek isteyen çocuklar çıkardı

Çocuk mahkumların bulunduğu koğuşta, koğuşlarını değiştirmek isteyen bir grup çocuk, cezaevi idaresinin dikkatini çekmek amacıyla yatakları kapının arkasına yığarak yangın çıkardı. Çocuklar daha sonra koğuşta bulunan banyoya sığınıp çeşmeleri açtı.

Çocukları kurtarmak için kendini tehlikeye attı

Yangın nedeniyle elektrik sigortasının atması ve yoğun dumanı fark eden vardiya amiri İnfaz Koruma Başmemuru Ali Elakılınç, olaydan 1 dakika sonra çocukların bulunduğu koğuşa gitti. Arka tarafında yataklar yığılı olan ve yangın nedeniyle ısınan kapıyı güçlükle açan Elakılınç, kendi hayatını tehlikeye atarak koğuşa girdi.

İnfaz Koruma Başmemuru Elakılınç, bu sırada yanına gelen diğer cezaevi çalışanları ile birlikte yoğun duman altında bulunan koğuşta, banyoya kendilerini kapatan çocukları kısa sürede kurtararak tahliye etti. Çıkan yangında 6 çocuk mahkum ile Ali Elakılınç'ın da aralarında bulunduğu 5 infaz koruma memuru dumandan zehirlendi. Cezaevinde görevli sağlık memurlarının ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar, kısa sürede olay yerine gelen ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuk mahkumlardan 3'ünün yoğun bakım ünitesindeki tedavisinin sürdüğü, durumu iyi olan 3 infaz koruma memurunun da taburcu edildiği öğrenildi.

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