Yazarlar GÜNDEM SPOR EKONOMİ DÜNYA TOPLUM YAŞAM SAĞLIK EHL-İ BEYT GÜNLÜĞÜ DİN BİLİM-TEKNOLOJİ OTOMOTİV KÜLTÜR-SANAT
BİST
89898
ALTIN
193.374
DOLAR
4.8448
STERLİN
6.4084
EURO
5.6556

Çocuklar için dev uygulama

Emniyet ve jandarma birimleri tarafından çocukların yaşam ve oyun alanlarının huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla yurt genelinde 'Çocuklarımız Güvende-2' uygulaması düzenlendi

13 Temmuz 2018 Cuma 17:21
Çocuklar için dev uygulama

Yurt genelinde çocukların yaşam ve oyun alanlarının huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 'Çocuklarımız Güvende-2' uygulaması düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, polis ve jandarma ekipleri, okulların kapanmasının ardından özellikle çocukların zamanlarını geçirdikleri alanlarda huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla önlemlerini artırdı.

Asayiş, narkotik ve terör olayları başta suç işleme amacında olanların caydırılması, aranan kişilerin yakalanması ve suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik "Çocuklarımız Güvende-2" uygulaması başlatıldı. Uygulamada 6 bin 981 noktadaki eğlence ve dinlenme yerinde 3 aşamalı denetimler gerçekleştirildi.

Sabah, çocuk parkı ve bahçeleri ile plajlar ve çevresinde; akşam vatandaşların yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, bulvar, alışveriş merkezi gibi yerlerde; gece de sinema, kafe, kahvehane, restoran gibi merkezlerde uygulama yapıldı. Toplamda 40 bin 104 personelin katıldığı denetimlerde, 8 bin 990 kara aracı, 1 deniz aracı, 2 hava aracı ile 126 dedektör köpeği kullanıldı.

Uygulamada 307 bin 11 şüpheli ve 33 bin 485 aracın sorgu ve incelemesi yapıldı. Aranan 751 şüpheli ile durumlarından şüphelenen 152 kişi gözaltına alındı. 248 aracın trafikten men edildiği denetimlerde, toplamda 568 bin 966 lira idari ceza kesildi.

Uygulamalarda 5 ruhsatsız tabanca, 10 ruhsatsız av tüfeği, 1 uzun namlulu silah, 11 kurusıkı tabanca, 131 mermi, 6 kesici/delici alet, 555 gram esrar, 2 gram eroin, 28 gram sentetik uyuşturucu, 3 gram metanfetamin, 3 gram kokain, 23 adet kenevir bitkisi ve 95 paket kaçak sigara ele geçirildi.
AA

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İki evladını da kazada kaybetti
İki evladını da kazada kaybetti
Sulama kavgasında 3 kişi ölü
Sulama kavgasında 3 kişi ölü
Bir fabrika daha yandı
Bir fabrika daha yandı
İskeleden düşen işçi yaşamını yitirdi
İskeleden düşen işçi yaşamını yitirdi
104 işçi gıdadan zehirlendi
104 işçi gıdadan zehirlendi
Mantar toplamaya gitti ölü bulundu
Mantar toplamaya gitti ölü bulundu
Emekli hemşire hayat kurtardı
Emekli hemşire hayat kurtardı
Yük asansörü düştü: 3 yaralı
Yük asansörü düştü: 3 yaralı
Hırsız muavin yolcuyu soydu  
Hırsız muavin yolcuyu soydu  
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    YENİ MESAJ GAZETESİ

    Yeşilova mah. 4. Barbaros cad. No: 27 Kat:1 No: 2-3-4 - Küçükçekmece - İSTANBUL

    0212 425 10 66

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim