Çocuklar kalp krizinden ölüyor

Kalp krizi geçirme yaşı 12'ye kadar düştü. Kahramanmaraş ve Konya'da top oynarken kalp kirizi geçiren iki çocuk yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş’ta okul bahçesinde top oynarken kalp krizi geçiren 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde Onikişubat ilçesindeki Binevler Ortaokulu’nda arkadaşlarıyla birlikte bahçede top oynayan Ömer Faruk Uçar (12) bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Okula çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Ömer Faruk Uçar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Ömer Faruk için arkadaşları oturduğu sırayı çiçeklerle donattı. Öğretmeni tarafından bırakılan sepete öğrencileri duygu ve düşünceleri yazılı notları bıraktı.

Binevler Ortaokulu Müdür Yardımcısı Ramazan İşler, “Okulda ders başlamadan önce sabah saat 07.40 civarındaydı. Öğrencimiz arkadaşlarıyla top oynuyormuş ve fenalaşıp yere düşmüş. O sırada biz de olayı görür görmez ambulansı çağırdık ve öğrencimizle birlikte biz de hastaneye gittik. Ama öğrencimiz kurtarılamadı. Okul olarak çok üzgünüz, cuma namazını müteakip cenazesi Göksun ilçesinde kaldırılacak. Allah ailesine sabırlar versin diyoruz” dedi.

İdman öncesi kalp krizi

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 13 yaşındaki amatör futbolcu idmana çıkmaya hazırlandığı sırada sahada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Konya Amatör Küme U-13 Ligi’nde Beyşehir’i temsil eden Beyşehir Gölspor Futbol Takımının formasını giyen futbolcu İsmail Semih Kaynak (13), takımının idmanına katılmak için Esentepe Mahallesi'ndeki Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü'ne ait sentetik çim sahaya geldi.

Burada U-11 ve U-12 Ligi'nin idman hazırlığı yapıldığı sırada soyunma odası önünde antrenman öncesi aniden fenalaşarak yere yığılan İsmail Semih Kaynak, ambulansla kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Konya’ya sevk edildi.

Yolda iki kez kalbinin durduğu ve yeniden çalıştırıldığı öğrenilen İsmail Semih Kaynak, sevk edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak Cuma namazını müteakip Konya’da Musalla Mezarlığı'nda defnedildi. Amatör futbolcunun kalp krizi sonucu genç yaşta hayatını kaybetmesi Beyşehir’de de kulübü, takım arkadaşları ve futbol camiasında büyük üzüntüye neden oldu. İsmail Semih Kaynak’ın Beyşehir Gazi Ortaokulunda 8’inci sınıfta öğrenim gördüğü belirtildi.

HABER MERKEZİ