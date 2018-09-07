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Cumhuriyet tarihinde bir ilk

Güney Amerika’dan yüklendiği gemiyle yola çıkan 7 ülke dolaşan ve Türkiye’ye sokulmak istenen 6 milyar TL değerindeki 800 kilogram kokain Kocaeli’de düzenlenen operasyonla ele geçirildi. Operasyonda ele geçirilen kokainin Cumhuriyet tarihinde ele geçirilen en büyük miktar olduğu öğrenildi

07 Eylül 2018 Cuma 17:11
Cumhuriyet tarihinde bir ilk

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan bir özel limandan uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı ihbarını alan Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Körfez Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile olayla ilgili çalışma başlatarak gemiyi 3 ay boyunca takip etti.

Güney Amerika’dan yola çıktığı belirlenen gemide çok miktarda uyuşturucu madde taşındığı istihbaratı sonrasında harekete geçen jandarma ekipleri Güney Amerika’dan yola çıktıktan sonra uğradığı 7 ülkenin ardından Körfez’de bulunan limana yanaşan gemiye 7 Ağustos'ta operasyon düzenledi.

Piyasa değeri 6 milyar TL

Gümrük muhafaza ekipleri ile gemide yapılan aramalarda Jandarma köpeği Vira’nın verdiği tepkiler üzerine açılan bir konteynerde maden malzemelerinin arasına saklanmış sporcu çantalarının içerisinde 800 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Saniye saniye polis kamerasına yansıyan operasyonda ele geçirilen ve piyasa değeri 6 milyar TL olan kokaine el koyulurken, yapılan operasyonda Cumhuriyet tarihinde ele geçirilen en büyük miktar olduğu bildirildi.

Yakalanan miktar 800 kilogram

Konuyla ilgili açıklama yapan Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, çalışmaların devam edeceğini belirterek, “Uyuşturucu ile mücadele konusunda yakalanan bir miktar kokain malzemesini sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Bu 7 Ağustos tarihinde gündemimize gelen bir ihbar sonucu İl Jandarma Komutanlığımızın yürüttüğü bir çalışmadır. Güvenlik birimlerimiz limana gelen bir gemideki konteyner ile ilgili çalışmaları ortaya koydular.

Kokusu olan bir malzeme içerisinde spor çantalarına saklanmış kokain maddesini buldular. Jandarma’nın eğitimli köpeği Vira bunu bulma noktasında katkı sağlamıştır. Yakalanan kokain maddesi 800 kilogramdır. Bu çok önemli bir noktadır. Uyuşturucu madde konusunda yapılan çalışmalar neticesinde kokain malzemesi yakalanması konusunda oldukça yüksek bir miktardır” dedi.

6 aylık bilanço dudak uçuklattı

Öte yandan, 6 ay içerisinde Kocaeli sınırları içerisinde jandarma ve polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 1 ton 271 kilogram eroin, 139,50 kilogram esrar, 2 kilo 395 gram sentetik kannobinoit, 8 bin 32 adet uyuşturucu hap, 807 kilo 8954 gram kokain, 994 gram metafetamin, 28 gram afyon sakızı ve 16 bin 460 kök hint keneveri ile geçirildiğini ifade eden Vali Aksoy olaylarla ilgili 432 kişinin tutuklandığını açıkladı.

İHA

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