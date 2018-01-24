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Dalgınlığın bedelini canıyla ödüyordu

Kayseri'de, bir motosiklet sürücüsü dalgınlığı yüzünden ölümden döndü

24 Ocak 2018 Çarşamba 09:40
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Dalgınlığın bedelini canıyla ödüyordu

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kazada tramvayın altında kalan ve sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, Melikgazi ilçesinde bulunan Aşıkveysel Bulvarı üzerinde meydana geldi. Cumhuriyet Meydanı'ndan Talas'a giden 3835-A sefer sayılı tramvay, M.A. yönetimindeki 38 EB 598 plakalı motosiklete çarptı.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü M.A., sevk edilen ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de, cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı. Tramvayın altına sıkışan motosiklet çıkarılırken, tramvaydaki yolcular da başka bir tramvaya aktarıldı. Kazayla ilgili soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.

Öte yandan, meydana gelen trafik kazası güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde motosiklet sürücüsü M.A.'nın yaya yolundan karşıya geçmek isterken tramvayı fark etmediği görülüyor. Tramvayın çarpması sonrasında, M.A. aracın altında kalırken, motosiklet ise parçalanıyor.
İHA

Anahtar Kelimeler:
MotorsikletKayseri
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