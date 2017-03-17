Adana'da bir evin damında meydana gelen patlamaya balık avlamak için yapılan iki boru tipi bombadan birinin neden olduğu öğrenildi. Seyhan ilçesine bağlı Fatih Mahallesi 73014 Sokakta 3 katlı bir evin damında önceki gün meydana gelen patlamanın ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Çalışma sonucunda patlamaya potasyum ve kükürt ile yapılan bir boru tipi bombanın neden olduğu, diğer boru tipi bombanın ise patlamadığı belirlendi. Polisin, patlamada yaralanan H.H.T., V.T. ve İ.C. ile yaptığı görüşmede şahısların balık avlamak için bomba hazırladıklarını, bir bombayı yaptıklarını diğer bombayı yaparken ise patlamanın olduğunu, terör amaçlarının olmadığını söyledikleri öğrenildi. Terör ekipleri de yaptıkları araştırmada olayın terör bağlantısı bulunmadığını belirleyerek hastaneden taburcu edilen H.H.T. ve İ.C.'yi polis merkezine teslim etti. Kolu kopan V.T.'nin ise hastanedeki tedavisi devam ediyor. Şahısların bombayı define aramak için de yapmış olabilecekleri değerlendiriliyor. İHA
Damdaki patlamanın nedeni ortaya çıktı
Adana'da bir evin damında meydana gelen patlamaya balık avlamak için yapılan iki boru tipi bombadan birinin neden olduğu öğrenildi.
17 Mart 2017 Cuma 15:47
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