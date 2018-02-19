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Damla ve Evranur'un okulunda hüzün vardı

Tokat'ta, bir otomobilin istinat duvarına çarparak alev alması sonucu hayatlarını kaybeden 5 kişiden lise arkadaşları Damla Paray ve Evranur Gür'ün okulunda üzüntü yaşanıyor

19 Şubat 2018 Pazartesi 17:48
Damla ve Evranur'un okulunda hüzün vardı

Tokat-Niksar karayolu Gökdere köyü mevkisinde Tokat Valiliği çalışanı Ahmet Paray'ın kullandığı otomobilin, istinat duvarına çarparak alev alması sonucu, sürücü Paray, eşi Kadriye, kızı Damla Paray, kız kardeşi Selma Yalçın ile kızının arkadaşı Evranur Gür'ün yanarak hayatını kaybetmesi kentte büyük üzüntüye neden oldu. Özel bir lisede okuyan Damla Paray ve Evranur Gür'ün 11/C sınıfındaki sırasına arkadaşları tarafından karanfil ve genç kızların fotoğrafları bırakıldı. Okuldaki arkadaşları ve öğretmenleri Paray ve Gür için gözyaşı döktü.

Okul Müdürü Abbas Taşkıran, yaptığı açıklamada, kazadan dolayı çok üzgün olduklarını belirtti. Taşkıran, Evranur ve Damla'nın çok iyi arkadaş olduğunu söyledi.

Ahmet Paray (58) idaresindeki 60 AP 665 plakalı otomobil, pazar günü Tokat-Niksar karayolu Gökdere köyü mevkisinde istinat duvarına çarpmış, çarpmanın etkisiyle alev alan araçtaki sürücü ile eşi Kadriye (47), kızı Damla Paray (18), kızının arkadaşı Evranur Gür (18) ve sürücünün kız kardeşi Selma Yalçın yanarak yaşamını yitirmişti.
AA

Anahtar Kelimeler:
TokatOtomobilİstinat DuvarıAlevDamla ParayEvranur Gür
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