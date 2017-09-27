Danıştay "yaz saati" kararını iptal etti

Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren yaz saati uygulaması için Danıştay Dava İdareleri Kurulu'ndan yürütmeyi durdurma kararı geldi.

Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlar Kurulu kararının 1. maddesi incelendiğinde, 697 sayılı Kanun'un 2. maddesi ile Bakanlar Kuruluna başlangıç ve bitiş tarihlerini belirlemek suretiyle yaz saati uygulanması konusunda verilen yetkinin sürekli hale getirilerek Kanun'un verdiği yetki kullanımının aşıldığı, başka bir ifadeyle yaz saati uygulamasının kalıcı hale getirildiği ve bu haliyle anılan kararın 697 sayılı Kanun'un ilgili maddesini değiştirir nitelikte olduğu sonucuna varılmıştır.

Nitekim, davaya konu Bakanlar Kurulu kararının dayanağı olan ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Başbakanlığa gönderilen 6 Eylül 2016 günlü, 24005 sayılı 'Yaz Saati Uygulaması' konulu 'Kararname Taslağı'nda, '27 Mart 2016 tarihinde 03.00'ten itibaren saatler bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının yıl boyu sürdürülerek, yaz saati uygulamasının kalıcı kılınması' denilmek suretiyle yaz saati uygulamasının kalıcı olmasının amaçlandığı da açıktır.

Açıklanan nedenlerle, olayda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 27. maddesinde öngörülen ve yürütmenin durdurulmasına karar verilebilmesi için gerekli olan koşulların gerçekleştiği anlaşıldığından, davacı itirazının kabulü ile Danıştay 10. Dairesinin kararının kaldırılmasına ve dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına oy çokluğuyla karar verilmiştir."