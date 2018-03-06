Darbecilere ceza yağdı

Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin 73 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı. Mahkeme, 47 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, 18 sanığı müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatlar ve müştekiler katıldı. Davanın 9 Kasım 2017'de görülen celsesinde cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını vermiş, sanıklar ile avukatlarının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmaları önceki gün tamamlanmıştı. Dünkü celsede son sözleri sorulan sanıklar suçsuz olduklarını öne sürerek beraat talebinde bulundu.

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, aralarında dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı eski Tuğamiral Murat Şirzai, dönemin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Harekat Başkanvekili eski Tuğamiral İrfan Arabacı ile dönemin Deniz Kuvvetleri Harekat Eğitim Daire Başkanı eski Tuğamiral İhsan Bakar'ın da aralarında bulunduğu 47 sanığı "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Yeniden yapılanmaya geçit yok

Öte yandan Mersin'de FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 97 kişiden 43'ü tutuklandı, 52 kişi ise 'adli kontrol' kapsamında serbest bırakıldı. Operasyonda, FETÖ elebaşısının örgüt üyelerine, 'Her türlü eylem ve suikastlara hazır olun' şeklinde şifreli talimat verdiği ortaya çıkarıldı.

Korkunç talimat

Operasyon kapsamında tutuklanan örgütün il ablası 'Nurevşan' kod adlı Hülya Yassı'nın telefonundaki 'Eagle' kayıtlarında ele geçirilen 4 Şubat 2018 tarihli bir videoda, FETÖ elebaşısı Gülen'in, örgüt üyelerine paniğe kapılmamaları çağrısı yaptığı ve daha fazla mücadele etmelerini istediği belirtildi. Üyelerine 'metafizik gerilim' vurgusu yapan Gülen'in, şifreli olarak 'her türlü eylem ve suikastlara hazır olma' talimatı verdiği belirtildi.

HABER MERKEZİ